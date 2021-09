VIDÉO - Projet de ferme photovoltaïque à Saucats : "Il est légitime de se poser des questions"

Qui peut participer au débat public et comment, sur le projet de ferme photovoltaïque géante à Saucats ? Jacques Archimbaud, chargé du débat public sur ce projet, était l'invité de France Bleu Gironde ce mardi.

Une centrale photovoltaïque de 1.000 hectares pourrait voir le jour à Saucats, porté par Engie et Neoen. Cette ferme de panneaux solaires pourrait ainsi alimenter en électricité l'équivalent d'une ville de 600.000 habitants. Mais le projet fait débat. A partir de ce jeudi, un débat public est donc ouvert sur la question. Il doit durer quatre mois.

"Les débats sur ces sujets sont nécessaires, on a une mutation énergétique à opérer, cette mutation ne peut pas se faire sans qu'on se pose des questions d'environnement, d'impacts locaux, il est légitime que nos concitoyens se posent des questions", affirme ce mardi Jacques Archimbaud, chargé du débat public sur ce projet, membre de la Commission nationale du débat public.

Et tout le monde peut participer : "Ce n'est pas une affaire d'experts, tout le monde paye son électricité, spécialiste ou pas, tout le monde est donc invité à donner son point de vue, à poser ses questions, à faire part de ses doutes voire de ses contradictions", insiste-t-il. "Nos concitoyens en ont assez d'être mis devant des décisions auxquelles ils n'ont pas été associés, ils ont là l'occasion de donner leur point de vue".

Selon Jacques Archimbaud, les avis des citoyens comptent lors de ces débats publics. Ainsi, sur les 150 débats menés par la Commission nationale du débat public depuis une vingtaine d'années, "un tiers sont allés au bout, dans des formes qui étaient à peu près initialement prévues, un tiers ont été profondément modifiés, un tiers ont été abandonnés. Donc on va discuter non pas comment de savoir comment on fait ce parc mais de si on doit le faire", sachant qu'en plus de l'impact écologique, avec l'abattage de pins maritimes, il y a aussi "des impacts en termes d'emplois, en termes de technologies".

à lire aussi Projet de parc photovoltaïque à Saucats, le maire est favorable mais il pose deux conditions

Comment participer à ce débat public ? 32 rendez-vous sont organisés, dont six réunions publiques :