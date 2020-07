Ce jeudi était une journée d'action européenne pour les salariés d'Alstom et Bombardier. Les syndicats s'inquiètent du projet de rachat de la branche transports de Bombardier par Alstom. Dans le valenciennois, les deux usines sont séparées d'une vingtaine de kilomètres.

Projet de fusion entre Alstom et Bombardier: les syndicats des usines nordistes s'inquiètent pour l'emploi

Les syndicats d'Alstom et de Bombardier organisaient ce jeudi une journée d'action pour demander le maintien de tous les emplois, alors que le numéro un français du matériel ferroviaire envisage de racheter son concurrent canadien.

Le 9 juillet dernier, le groupe Alstom a annoncé son intention de mettre en vente son site de Reichshoffen (Bas-Rhin), qui emploie 780 salariés et produit les TER Régiolis. Il s'agit pour lui de satisfaire aux conditions posées par le gendarme européen de la concurrence dans le cadre de cette reprise.

Lutter face aux monstrueux chinois

Dans le valenciennois, les deux usines d'Alstom et Bombardier sont voisines, distantes d'une vingtaine de kilomètres, et emploient à elles deux 3.200 personnes. Les salariés étaient appelés à débrayer ce jeudi, mais à la sortie de l'usine Alstom de Petite-Forêt, le sentiment était plutôt à l'optimisme. Pour Catherine, qui a d'ailleurs travaillé auparavant chez Bombardier, ce rapprochement est une bonne nouvelle. "De toute façon, je pense qu'il y a du travail pour tout le monde. C'est une bonne opportunité, sans doute, d'avoir un grand constructeur ferroviaire, sur le marché français, européen, qui permettra de lutter un peu et d'avoir les marchés face aux monstrueux chinois".

Bombardier à Crespin emploie 2.000 personnes © Radio France - Sophie Morlans

Même raisonnement devant les grilles de l'usine Bombardier de Crespin. "Je préfère que ce soit Alstom plutôt qu'une boite chinoise", explique Laurent, ouvrier tuyauteur depuis 13 ans. "Il n'y aura pas de problème, tant que chacun gardera ses commandes." Alstom met en avant, en effet, le danger que représente le chinois CRRC, numéro un mondial du ferroviaire.

Le site Bombardier de Crespin produit notamment des TER, comme celui de Reichshoffen, en Alsace, qui est, lui, menacé. Au delà des emplois en jeu, l'intersyndicale dénonce une perte de savoir-faire et s'interroge sur la stratégie industrielle d'Alstom pour le ferroviaire.

Un plus un, ça n'a malheureusement jamais fait deux

"C'est silence radio", déplore Vincent Jozwiak, responsable FO chez Alstom. "Les doublons, les synergies, la direction ne nous dit rien quant aux conséquences de ce rapprochement. Et des doublons, il y en aura forcément. Sur le court terme, il n'y a pas trop d'inquiétude", reconnait le responsable syndical, "mais cela ne va pas durer. Tout le monde le sait, un plus un, ça n'a malheureusement jamais fait deux. La question c'est: qui va rester sur la route?"

"Il y aura forcément de la casse", confirme Samir Dardari, secrétaire de la CGT à Alstom Petite Forêt. "De quel ordre, de quelle grandeur, dans quel secteur d'activité? Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse."