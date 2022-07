Projet de loi pouvoir d'achat : les pistes du gouvernement

Le projet de loi pour le pouvoir d'achat sera présenté jeudi en Conseil des ministres a confirmé Elisabeth Borne lors de son discours de politique générale. Il comportera des mesures "concrètes, rapides, efficaces" contre l'inflation et pour aider "les plus vulnérables", a-t-elle promis. L'adoption par le Parlement de ce texte, réponse de l'exécutif à l'accélération de l'inflation, pourrait être compliquée faute de majorité absolue à l'Assemblée nationale pour le camp présidentiel. Tour d'horizon des mesures envisagées par le gouvernement.

Énergie : remise carburant, bouclier tarifaire et prime transport

Le gouvernement a décidé de prolonger au moins jusqu'à fin août la remise carburant de 18 centimes (en métropole continentale), instaurée depuis le 1er avril. Quelque trois milliards d'euros étaient budgétés pour la période d'avril à juin, qu'il faudra donc compléter dans la loi de finances rectificative.

En septembre ou octobre, un dispositif plus ciblé sur les "gros rouleurs" doit prendre le relais.

Par ailleurs, la prolongation jusqu'à la fin de l'année du "bouclier tarifaire" (plafonnement des prix de l'électricité et du gaz) est actée, pour un coût évalué à plus de 14 milliards d'euros sur l'année 2022, selon une estimation de Bercy en mars dernier. Un montant qui peut évoluer en fonction des variations du cours du gaz.

Enfin, le plafond de la prime de transport individuel défiscalisée que l'employeur peut verser au salarié passera de 200 à 400 euros pour 2022 et 2023, et sera cumulable avec la prise en charge obligatoire de 50% de l'abonnement aux transports en commun. La prime de transport est versée par les entreprises qui prennent en charge tout ou partie des frais de carburant de leurs salariés utilisant un véhicule personnel pour se rendre au travail.

Retraites de base et prestations sociales

Les pensions de retraite et d'invalidité des régimes de base vont être revalorisées de 4% à compter du 1er juillet, a confirmé la Première ministre Élisabeth Borne début juin. Cette hausse, cumulée à celle d'un peu plus de 1% intervenue en janvier, se rapproche du niveau de l'inflation, qui a atteint 5,2% en mai.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les prestations familiales et minima sociaux, à savoir le revenu de solidarité active (RSA) -qui s'élève aujourd'hui à 550,93 euros pour une personne seule sans ressource-, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ) (919,86 euros au maximum) et l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) vont également être revalorisés de 4%, selon une partie du projet de loi pouvoir d'achat consulté par l'AFP.

Certaines de ces prestations sociales avaient déjà été augmentées de 1,8% en avril.

Selon Les Echos, ces revalorisations coûteraient huit milliards d'euros jusqu'à avril 2023.

Point d'indice

Le ministre de la Fonction publique Stanislas Guerini a annoncé le 28 juin la revalorisation du traitement des 5,7 millions d'agents publics dès le 1er juillet, à hauteur de 3,5%. Cependant, en raison de contraintes logistiques, l'augmentation ne se verra sans doute sur la feuille de paie des agents qu'à partir du mois d'août, avec effet rétroactif pour le mois de juillet. Les agents des trois versants de la fonction publique (État, territoriale, hospitalière) sont concernés mais le montant en euros de l'augmentation dépendra du traitement de chaque fonctionnaire ou contractuel. Selon l'exécutif, la mesure permettra aux près de 700.000 fonctionnaires et contractuels payés au niveau du Smic de sortir de cette situation de précarité.

Quatre mesures additionnelles ont été annoncées :

la reconduction en 2022 de la prime Gipa (versée en fin d'année ou début 2023), qui permet de compenser l'écart entre l'évolution des salaires et celle de l'inflation

la hausse de 7% de la participation de l'État au financement de la restauration collective à compter du 1er septembre

le gouvernement prévoit également d'assouplir les conditions d'éligibilité au forfait mobilités durables

un coup de pouce salarial supplémentaire pour les agents de catégorie B en début de carrière vers le début de l'automne.

La facture globale du dégel du point d'indice s'élève selon le ministère à 7,5 milliards d'euros, répartis entre l'Etat (3,2 milliards d'euros), les collectivités (2,28 mds EUR) et les hôpitaux (1,99 md EUR). Les quatre mesures additionnelles coûteront quant à elles 170 millions d'euros, a précisé Stanislas Guerini en conférence de presse

Prime Macron

Le plafond de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat défiscalisée et désocialisée, dite prime Macron, sera triplé. Les entreprises pourront donc verser jusqu'à 3.000 euros à leurs salariés, et même jusqu'à 6.000 euros pour celles ayant mis en place un dispositif d'intéressement ou de participation.

En 2021 toutefois, la somme moyenne versée par salarié n'était que de 506 euros, contre 1.000 autorisés, selon le ministère des Comptes publics.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Indépendants

Une baisse des cotisations des travailleurs indépendants est également prévue. Cette mesure, qui vise à plus d'équité entre les cotisations des salariés et des indépendants, doit permettre à ces derniers de gagner 550 euros par an au niveau du Smic, avait assuré mi-mai le porte-parole de l'ancien gouvernement Gabriel Attal.

Loyers

L'indice de référence des loyers va augmenter de 3,5% en juillet puis rester bloqué à ce niveau pendant un an, une mesure présentée par le gouvernement comme un compromis entre les intérêts des locataires et des propriétaires. Les aides personnalisées au logement (APL) seront également revalorisées de 3,5% dès le 1er juillet, et non le 1er octobre comme c’est l’habitude.

La redevance supprimée

La suppression de la redevance audiovisuelle sera finalement effective dès l'automne prochain, avec un gain pour les ménages de 138 euros. Cela signifie un manque à gagner de plus de trois milliards d'euros pour l'État.

L'exécutif assure que la mesure n'entraînera pas de baisse des moyens de l'audiovisuel public. Mais pour les syndicats, le financement et l'indépendance de l'audiovisuel public sont menacés. Un autre gouvernement pourrait, par exemple, décider de réduire le budget alloué aux médias publics dans les années à venir. L'État "doit trouver une alternative pour financer un service public audiovisuel fort", a réagi le SNJ Radio France dans un communiqué. "Une alternative pérenne et non sujette aux arbitrages budgétaires annuels pour garantir son indépendance et notamment celle de ses rédactions".

"Supprimer la redevance, ressource affectée, c'est précariser et paupériser l'audiovisuel public en le basculant sur le budget général de l'État", donc en le rendant perméable "aux arbitrages et aux pressions politiques incessantes", estiment les syndicats.

Le ticket restaurant à un euro pour les étudiants

La Première ministre Elisabeth Borne a demandé à son gouvernement de plancher sur des mesures à destination des étudiants. Une prolongation du ticket restaurant universitaire à 1 euro est dans les tuyaux.

Chèque alimentaire

Selon le quotidien Les Echos (article payant), un chèque alimentaire de 100 euros, plus 50 euros par enfant à charge, devrait être versé à neuf millions de foyers, pour un coût global d'un milliard d'euros. Les allocataires du RSA, de l'AAH, du minimum vieillesse et des APL pourraient être concernés. En 2020, pendant la crise du Covid-19, une prime analogue de 150 euros par adulte et 100 euros par enfant avait concerné un peu plus de quatre millions de foyers.

En revanche, le projet de loi ne comprendra pas la possibilité, pour les grandes surfaces, de pratiquer des promotions alimentaires jusqu'à 50%, selon les informations de franceinfo. La proposition faite par Bruno Le Maire a été "écartée ce [mardi] matin", lors de la réunion de travail autour d'Emmanuel Macron relative au pouvoir d’achat, à l’énergie et aux finances publiques, a précisé une source gouvernementale à nos confrères.