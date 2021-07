Projet de loi sanitaire : les restaurateurs vannetais restent inquiets malgré les modifications du texte

"Notre profession est montrée du doigt depuis le début de la pandémie, ça continue quoi !", souffle Guillaume Bernard, le co-gérant du restaurant Daily Gourmand à Vannes (Morbihan). "Nous au contraire, on a l'impression de toujours faire du mieux qu'on peut pour pouvoir continuer à travailler et accueillir le public dans de bonnes conditions", ajoute le restaurateur. Les parlementaires ont définitivement adopté le projet de loi contenant les nouvelles mesures sanitaires pour lutter contre le Covid-19, dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 juillet.

Il présente un certain nombre de modifications par rapport au projet du gouvernement mais reste difficile à mettre en place selon les professionnels du secteur. Le Conseil constitutionnel doit cependant rendre sa décision sur ce texte le 5 août, ce dernier ne s'applique pas d'ici là.

Le pass sanitaire obligatoire, même sur les terrasses

Le pass sanitaire sera demandé pour accéder à de nouveaux lieux, notamment les bars, les cafés, les restaurants quand la loi entrera en vigueur. Et il sera bien demandé pour s'installer en terrasse, ce que regrette Marie Odile Briand, gérante du restaurant l'Escale sur le port de vannes : "Le risque, c'est une baisse de la fréquentation et pour nous c'est du stress ! C'est techniquement impossible de contrôler chaque client. Nous sommes à flux tendu au niveau des effectifs. De plus, je ne comprends pas la logique de la mesure, dehors le masque n'est pas obligatoire."

Les sanctions visant le non-respect du contrôle du pass sanitaire sont cependant moins lourdes que prévu. Ceux qui ne feraient pas de contrôles pourront être mis en demeure et risquent une fermeture administrative de sept jours maximum. En cas de manquement à plus de trois reprises sur une période de 45 jours, le chef d'établissement risquera une peine d'un an d'emprisonnement et 9.000 euros d'amende. Le texte du gouvernement prévoyait une amende pouvant aller jusqu'à 45.000 euros. "Que ce soit 45.000 euros d'amende ou une fermeture administrative de sept jours, cela revient au même," estime pourtant Guillaume Bernard, le co-gérant du restaurant Daily Gourmand à Vannes. "Si on travaille normalement, notre chiffre d'affaire sur une semaine, c'est le montant de l'amende qui était prévue", ajoute-t-il.

Si les restaurateurs interrogés s'inquiètent d'une baisse de la fréquentation de leur établissement, ils préfèrent tout de même la mise en place du pass sanitaire plutôt qu'une nouvelle fermeture.

Pas de licenciement en cas de non vaccination

L'absence de vaccination ou de pass sanitaire n'est plus un motif de licenciement pour les professionnels pour qui le pass devient obligatoire. Les parlementaires ont supprimé cette partie du texte. Mais les salariés des bars, des restaurants et des cafés ont toujours l'obligation de se faire vacciner pour continuer à travailler et s'ils ne le font pas, ils pourront voir leur salaire suspendu, sauf s'ils posent des congés sur cette période. Si la situation perdure plus de trois jours, la personne sera convoquée pour un entretien afin d'examiner "les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation" sur un poste non soumis à l'obligation du pass. Les salariés en CDD, eux, pourront voir leur contrat rompu.

Sur ce point, les professionnels interrogés à Vannes affirment que la vaccination de leurs équipes avance rapidement mais ils sont plusieurs à avouer leur frilosité à sanctionner leurs salariés. "On a déjà beaucoup de mal à trouver du personnel qualifié en restauration, même hors pandémie, donc si en plus les personnes qui savent bien travailler on doit les suspendre parce qu'ils ne respectent pas la loi ça devient compliqué", confirme Steve Teixeira, le directeur adjoint du restaurant l'atlantique vannes.