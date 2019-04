Projet de nouveau centre commercial sur le Grand Epagny, les commerçants d’Annecy enterrent la hache de guerre

Haute-Savoie, France

Réunis ce mardi dans les locaux du Grand Annecy et en présence de plusieurs élus, les membres de l’association des commerçants d’Annecy et les représentants de la Compagnie de Phalsbourg, promoteur du projet Open Sky au Grand Epagny, ont discuté durant près de deux heures. "Nous sommes rassurés", a déclaré à sa sortie le président des Vitrines d’Annecy. "Des engagements ont été pris et l’opérateur va mettre des choses en place pour que tout se fasse en cohérence", a indiqué Mathieu Cazaban.

Accord trouvé

Dans un communiqué commun, les deux parties annoncent qu’un accord a été trouvé. Les commerçants d’Annecy stoppent leurs actions contre ce projet (1) et pour ne pas pénaliser le centre-ville, la Compagnie de Phalsbourg s’engage à accueillir dans les 7 000 m2 de son futur centre commercial "des enseignes nouvelles et des concepts innovants et non alimentaires". "Nous avons expliqué aux commerçants annéciens notre volonté de ne pas déstabiliser le commerce dans sa globalité et de trouver un équilibre pour faire en sorte que le commerce physique résiste au e-commerce", a précisé Alain Flourent, le directeur développement de la Compagnie de Phalsbourg.

(1) Le 4 avril dernier, la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) avait retoqué le recours déposé par les Vitrines d’Annecy contre le projet Open Sky.

Projet de centre commercial Open Sky au Grand Epagnyt (photo Compagnie de Phalsbourg) -

Le projet Open Sky au Grand Epagny, 11 000 m2 de surfaces dont :

7 000 m2 de commerce

1 700 m2 de restauration

2 300 m2 d’espace loisirs

Un parking en silo sur 4 niveaux

Budget de 16 Millions d’euros

Les travaux pourraient débuter fin 2019 pour une ouverture en 2021.