Projet de plateforme Seveso à Gidy : le commissaire enquêteur rend un avis favorable

C'est une première étape de franchie pour le projet de la société Séquoia de créer une vaste plateforme logistique à Gidy classée Seveso seuil bas, pour stocker des produits combustibles et inflammables, avant de les acheminer vers ses clients, notamment des entreprises de la cosmétique : à l'issue de l'enquête publique, le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable.

Le commissaire-enquêteur rejette les arguments des opposants...

Prévu près de la zone d'activité du Champ rouge et de Pôle 45, juste à côté du site Amazon, cet entrepôt compterait 2 bâtiments, 11 cellules de stockage, permettant d'entreposer jusqu'à 750 000 mètres cubes dont des produits combustibles ou inflammables : carton, bois, polymères, plastique, alcools, aérosols, avec la promesse de créer 150 emplois. Un comité de riverains s'est constitué pour dénoncer ce projet, et les collectivités concernées ont donné un avis défavorable (Gidy après un revirement, Ingré, Ormes, Saran et Orléans métropole).

Le commissaire-enquêteur, lui, ne fait pas la même lecture du dossier. Tout en dénonçant "les arguments parfois anxiogènes" utilisés par les opposants, Michel Badaire estime qu'il faut "ramener les choses à une juste réalité, il ne s'agit pas d'une usine Seveso avec production, mais d'un stockage conduisant au classement Seveso seuil bas", dont "l'impact sur la valeur de l'immobilier sera très limité" pour les habitations alentour.

... tout en exprimant 2 réserves sur le dossier

A ses yeux, "le dossier est de bonne qualité et conforme à la réglementation" : "Comment reprocher de faire des aménagements dans un site défini comme aménageable dans le PLU (Plan local d'urbanisme) ?" Michel Badaire donne donc un avis favorable au projet, mais avec 2 réserves :

la nécessité de réétudier l'accessibilité du site en cas de sinistre, car l'entrepôt serait situé "dans un cul-de-sac avec des ronds-points et un virage marqué le long du bois" la nécessité de réétudier finement les conséquences de l'imperméabilisation du site sur la nappe phréatique, pour éviter un risque accru d'inondations.

La préfète devra trancher

"Avec de telles réserves, comment peut-on donner un avis favorable ? s'interroge Dominique Birre, porte-parole du collectif de riverains "Non à l'entrepôt Seveso à Gidy". Ce rapport du commissaire-enquêteur est totalement incohérent, totalement incompréhensible, on se demande s'il maîtrise réellement le dossier. Toutes les communes sont contre, tous les habitants sont contre, et lui, il est favorable ? On va évidemment continuer la lutte."

Le collectif va demander à rencontrer en urgence le secrétaire général de la préfecture. La balle est en effet désormais dans le camp de la préfète d'Orléans qui est libre de suivre ou non l'avis du commissaire-enquêteur, et donc, in fine, d'autoriser ou non le projet.