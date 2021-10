Projet de rénovation des Halles : la ville d'Orléans rachète 2 cellules commerciales

La question de la rénovation des Halles Châtelet à Orléans a été abordée hier soir en conseil municipal. Pas de manière spectaculaire : la ville a simplement décidé d'acheter pour 250 000 € deux cellules commerciales vacantes suite à des liquidations judiciaires. Mais, en filigrane, c'est bien le signe qu'on avance enfin un peu dans ce qui est devenu un serpent de mer des projets d'aménagement du centre-ville.

Un casse-tête juridique à résoudre

Déjà propriétaire de plusieurs lots (dont l'ancien magasin La Vie Claire, racheté pour 1,1 millions d'€ il y a 5 ans et loué depuis à la boulangerie Nadal), la ville constitue ainsi peu à peu une réserve foncière. "C'est un acte fort, souligne Luc Nantier, l'adjoint chargé au commerce, car cela signifie qu'on met un pied dans ce lieu, que la ville en devient un acteur important."

A quoi vont servir, concrètement, ces acquisitions ? "D'abord, à pouvoir proposer dans ces espaces des animations éphémères. Ensuite, cela va nous permettre de pouvoir peser dans certaines décisions lors des réunions de copropriété." Car l'ensemble des Halles Châtelet est en fait un mille-feuilles, avec 3 copropriétés différentes, 80 copropriétaires, ce qui complique forcément tout projet de rénovation.

Transformer les halles alimentaires pour en faire des halles gourmandes et ouvertes sur l'extérieur : c'est l'un des enjeux du futur projet de rénovation. © Radio France - François Guéroult

La ville va d'ailleurs lancer très prochainement un appel d'offres d'assistance à maîtrise d'œuvre pour résoudre cette épineuse question juridique ; l'une des solutions consisterait à ce que la ville d'Orléans rachète l'ensemble des lieux, du moins pour la partie alimentaire, puis en confie les clés à un délégataire privé, avec l'engagement de relouer aux commerçants actuellement présents. Reste aussi à définir précisément le contenu du projet : l'idée est toujours d'ouvrir les Halles pour en faire un lieu plus convivial, plus gourmand aussi avec des espaces de restauration. "On travaille sur plusieurs scénarios, on présentera tout cela en concertation d'ici la fin 2022", précise Luc Nantier.

L'impatience des commerçants

Il faut dire que du côté des commerçants, on s'impatiente. "Rien ne s'est passé depuis une réunion avec le maire Serge Grouard en mars dernier, témoigne Stéphane Damiano, le traiteur de l'échoppe Storia Di Gusto. Nous, on a besoin de visibilité ; on a besoin de réponses à des questions très pratiques : serons-nous expropriés ? pourra-t-on travailler pendant la durée des travaux ? et si oui, où ? un lieu provisoire sera-t-il aménagé pour nous le permettre ? Nous sommes favorables à ce qu'un projet de rénovation aboutisse, c'est un enjeu d'attractivité pour nous comme pour le centre-ville, mais on souhaiterait que cela s'accélère."

Luc Nantier comprend ces impatiences. "Mais c'est compliqué pour nous de communiquer davantage car nous sommes dans cette phase du travail de l'ombre, où il faut affiner les scénarios", se justifie l'élu. Quant au calendrier, il reste flou : "Je ne peux pas garantir qu'on coupera le ruban d'ici 2026, mais les travaux auront en tout cas commencé avant cette date", conclue-t-il.