Projet Ikéa-Leclerc au Mans : la justice rejette le tout dernier recours des opposants

L'horizon se dégage quelque peu pour les promoteurs de la zone commerciale Ikéa - Leclerc à Béner, à l'Est du Mans. Le Conseil d'Etat rejette le tout dernier recours en justice des opposants au projet. Etant donné qu'il s'agit de la plus haute juridiction administrative en France, plus aucune action devant un tribunal n'est possible - à ce stade - pour ces Sarthois qui ont lancé la fronde il y a maintenant sept ans, en 2015. C'est une décision "difficile à encaisser", reconnaît Jean-Claude Querville, président de l'association "Les riverains et amis de Béner". Au final, les opposants à ce projet de zone commerciale n'ont obtenu gain de cause qu'une seule fois, à la marge, au sujet d'un permis d'aménager modificatif.

Les promoteurs réclament 1M€ aux opposants pour leurs "recours abusifs"

Durant toutes ces années, l'une des deux associations qui mène la fronde a notamment contesté les permis de construire déposés pour les magasins Ikéa et Leclerc, la galerie marchande et les places de parkings. Elle estimait aussi que l'aménagement de cette zone de 35 hectares pouvait entraîner la pollution de la rivière Huisne et donc des problèmes pour l'alimentation en eau potable de l'agglomération du Mans. Rien de tout cela n'est retenu par la justice qui considère le risque "maîtrisé". Cette association a pour l'instant plutôt envie de tourner la page. Il faut dire qu'elle est sous le coup de deux assignations lancées par les promoteurs pour "recours abusifs". Ils lui réclament en tout, plus d'1M€ pour avoir fait traîner ce dossier en ayant saisi plusieurs fois la justice.

DOSSIER : Projet de zone commerciale à Bener, le bras de fer depuis 2015

Le projet sera certainement revu à la baisse

Cette décision du Conseil d'Etat ne signifie pas pour autant, que le projet va être réalisé comme prévu au départ. C'est le promoteur lui-même qui le reconnaît dans le journal Le Maine Libre. Le projet, dit Claude Hervé, "va devoir être repensé". Comprendre par là, revu à la baisse. L'homme d'affaires met en avant notamment la flambée du prix des matériaux. Le cout estimé au départ était de 220M€. Il serait aujourd'hui de 330M€. Par ailleurs, il s'est écoulé beaucoup de temps entre l'annonce du projet et la fin des actions en justice : plus de sept ans. Et il n'est plus certain aujourd'hui qu'Ikéa ait envie de venir, laisse entendre Claude Hervé. Ou en tous cas, peut-être pas avec un magasin aussi grand.

Les opposants en embuscade

Si le promoteur change de braquet, alors il devra déposer des permis de construire modificatifs. Ces permis pourront être contestés en justice. L'opération prendra à nouveau plusieurs années. L'une des deux associations d'opposants au projet de cette zone commerciale de Béner est déjà en embuscade. Elle se dit prête à repartir pour un tour et à saisir, le moment venu, les tribunaux.