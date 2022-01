Projet Neyrpic à Saint-Martin-d'Hères : les premiers recrutements vont commencer

Le projet de complexe commercial et ludique va engendrer 2.100 emplois. L'Etat, les collectivités, Pole Emploi et le promoteur Absys ont signé ce lundi une convention pour identifier les postes et les pourvoir. Des formations seront aussi proposées.

Après le chantier de démolition lancé fin 2021, la construction du futur complexe commercial et ludique Neyrpic, à Saint-Martin-d'Hères, va bientôt débuter. A la clé : 2.100 emplois - 1.300 pour les travaux, 800 pour l'exploitation.

La signature de ce protocole a eu lieu ce lundi 24 janvier à la mairie de Saint-Martin-d'Hères © Radio France - Lionel Cariou

Ce lundi le promoteur Apsys, l'Etat, Pole Emploi, la Ville de Saint-Martin-d'Hères, le Département de l'Isère et la Métropole de Grenoble ont signé un protocole afin d'identifier et de pourvoir ces postes au niveau local, pour favoriser notamment l'insertion sociale.

Formations

"Ce qui est très important c'est que _même si le demandeur d'emploi n'a pas forcément le cursus ou l'expérience demandé, il va pouvoir bénéficier d'une formation spécifique_, souligne Maurice Bansay, fondateur d'Apsys - le promoteur. On a deux ans de travaux et donc on va mettre à profit ces deux années pour permettre aux futurs demandeurs d'emploi d'être parfaitement formés au moment où le besoin va s'exprimer." Cela s'applique aux futurs postes "d'exploitation", lorsque le complexe ouvrira ses portes à l'automne 2023, c'est-à-dire des emplois dans les secteurs du commerce, de la restauration ou de l'animation.

Maçons recherchés

Mais la formation est aussi possible lors de la phase "travaux" qui débute, confirme Edwin Darmochod, directeur délégué de Pole Emploi pour le Sud-Isère: _"_C'est toute une panoplie de dispositifs qui va être activée et qui représente plusieurs millions d'euros. On parle des métiers d'exploitation mais dès maintenant aussi sur les métiers du gros-œuvre : recruter des maçons, ce n'est pas facile sur notre territoire et il va falloir peut-être qu'on aille former des personnes qui seraient intéressées... et je les invite à se tourner vers Pole Emploi!" De fait l'organisme recense déjà une quarantaine d'offres à destination des maçons pour le seul projet Neyrpic, et s'apprête à en recevoir encore une soixantaine.

CONSULTER LES OFFRES D'EMPLOI