Projet Space Train à Orléans : l'Etat dit non aux essais sur les vieux rails de l'aérotrain

Cercottes, France

C'est une grosse déception pour la société basée à Cercottes, près d'Orléans, qui développe le projet "Space Train" - faire circuler un train à grande vitesse entre Orléans et Paris grâce à une technologie innovante, associant coussin d'air et moteur alimenté par une pile à hydrogène. L'entreprise souhaitait réaliser un essai grandeur nature avec son prototype en utilisant les rails de l'ancien aérotrain datant de 1969, entre Chevilly et Cercottes : l'Etat vient de refuser.

"Je ne comprends pas pourquoi ça bloque au niveau de l'Etat", se désole Emeuric Gleizes, dans son laboratoire de Cercottes © Radio France - François Guéroult

C'est Emeuric Gleizes, le fondateur et directeur général de la société Space Train qui le révèle : la demande d'autorisation a été retoquée par la Direction de l'Immobilier de l'Etat (anciennement France Domaine), qui est rattachée aux services de Bercy, les vieux rails de l'aérotrain appartenant à l'Etat. "J'ai été averti il y a quinze jours, explique Emeuric Gleizes, il y a un blocage au niveau de Bercy. Il y a un an, on a pourtant eu un avis favorable du préfet du Loiret, c'est incompréhensible. Cela fait 50 ans qu'on ne fait rien de cette voie, il n'y a pas d'autre projet que le nôtre, donc je ne sais pas pourquoi ça bloque."

On est une entreprise française, on aimerait que le premier soutien vienne de l'Etat"

Ces essais sont pourtant cruciaux pour le projet Space Train. "Dans notre atelier, ça avance tous les jours en termes technique et technologique, on n'a aucun souci, on a validé plein de choses, souligne Emeuric Gleizes. Mais on a besoin en 2020 de tester ce prototype pour valider toutes les "briques" technologiques qu'on a mises en place et qu'on a brevetées. On a besoin de choses concrètes, également pour séduire les investisseurs. On est une entreprise française, on a besoin de soutien, et le premier soutien on aimerait qu'il vienne de la part de l'Etat."

Space Train a demandé à rencontrer en urgence le préfet du Loiret. Avec une proposition alternative : effectuer les tests sur un autre tronçon de l'aérotrain, entre Ruan et Chevilly, où il y a moins d'habitations, avec un prototype à l'échelle un tiers : "Cela ne nécessite que 4 kilomètres de voie pour rouler à 200 km/h", conclut Emeuric Gleizes.