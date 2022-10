Montpellier lance les "permis d'imaginer", des projets temporaires afin d'occuper des locaux vides

La métropole de Montpellier veut trouver une vocation temporaire à des locaux vides avant qu'ils soient détruits ou aménagés. Elle lance les "permis d'imaginer." Des appels à idées pour des projets urbains transitoires. Autrement dit, elle veut mettre en place des projets temporaires dans des locaux vides avant que des travaux pour un projet définitif y soient démarrés.

Elle lance en octobre des appels à idées pour la tour d'Assas dans le quartier de la Paillade (La Mosson), pour l'ancien restaurant du mas des Brousses ou encore pour une parcelle de terre située sur la Zone à Construire de la Restanque, au sud-est de Montpellier. L'appel à idées pour les différents sites est lancé. Les candidatures sont ouvertes jusqu'à fin novembre. Les projets choisis seront désignés en décembre et lancés en janvier.

Une exposition éphémère pour dire au revoir à la tour d'Assas

Pour la tour d'Assas, le projet temporaire sera mis en place entre janvier et septembre. Les travaux de désamiantage vont débuter en septembre 2023. Mais avant ça, l'idée c'est de réaliser une grande fresque sur cet immense immeuble. 76 mètres de haut, l'un des plus grands immeubles à usage d'habitation en Occitanie. Ensuite, une exposition sera organisée au dernier étage de la tour d'Assas en rapport avec la mémoire des habitants. Le but c'est de leur permettre de dire au revoir à ce bâtiment symbolique du quartier de la Paillade (La Mosson) avant sa destruction en 2024.

"Il y a des couples, des naissances qui ont eu lieu dans la tour d'Alsace. Il y a des gens qui, lorsqu'ils se sont mariés, sont sortis et la tour d'Assas les dominait. Dans leurs mémoires, le mariage est associé à la tour. C'est un lieu où leur mémoire, leur vie s'est enracinée. " Et ce permis d'imaginer, "c'est leur permettre de recomposer sa mémoire, de se la réapproprier" raconte Michel Calvo, président d'ACM Habitat, propriétaire de la tour. Les candidatures pour réaliser ces projets sont ouvertes.

Candidatures ouvertes jusqu'en novembre

D'autres permis d'imaginer viennent d'être lancés. L'un concerne le Mas des brousses, l'ancien restaurant, situé dans le futur quartier Cambacérès à l'est de Montpellier, juste à côté de la gare Sud de France. L'appel à projet est lancé. Toute idée peut être proposée tant qu'elle permet de valoriser le patrimoine du Mas.

Enfin, le dernier projet lancé en octobre concerne la Zone à Construire de la Restanque au sud-est de Montpellier. D'ici 2040, de nouveaux logements et bureaux y seront implantés; Mais en attendant, au Restanque-Rubix, il y a un terrain et des bâtiments qui ne sont pas utilisés proche de la ligne de tramway 4. Tout le monde peut donc proposer un projet temporaire. Les seules règles à suivre : il faut que ce soit innovant et que les habitants du quartier y soient impliqués.

"Plutôt que d'avoir des locaux vides, notre approche, c'est celle d'un urbanisme transitoire" — Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de la métropole

Le maire de Montpellier et président de la métropole, Michaël Delafosse avait annoncé la création de ces permis d'imaginer en juin dernier. Il vient donc d'annoncer les quatre premiers projets lancés dans ce cadre. Pour lui, il vaut mieux voir des projets temporaires prendre vie dans ces locaux pendant la période où ils sont vides avant qu'ils soient en travaux plutôt qu'ils ne servent à rien.

"Plutôt que d'avoir des locaux vides ou tout le monde se demande ce qu'il va se passer à cet endroit. Et parfois, on attend trois ou quatre ans avant de voir le projet naître. Notre approche, c'est celle d'un urbanisme transitoire qui permette de donner à voir la transformation du lieu et de lui donner une occupation." Et donc, l'idée c'est de lancer des permis d'imaginer "en s'adressant à toute la société civile, qu'elle soit économique, culturelle, citoyenne, sociale."

D'autres projets à venir

La métropole de Montpellier ne vas pas s'arrêter là. D'autres permis d'imaginer vont être lancés. C'est déjà le cas dans un ancien bâtiment du concessionnaire Opel, quartier de la Restanque, avenue du Marché Gare. Il va devenir un lieu de stockage de matériels de construction voués à être jetés pour qu'ils soient réemployés. En début d'année prochaine, d'autres permis d'imaginer vont être annoncés notamment pour une cave coopérative à Murviel-lès-Montpellier, pour un terrain à Prades-le-lez et à Celleneuve, là où il y avait le bidonville.

