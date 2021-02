Coronavirus : prolongation de l'indemnisation des chômeurs en fin de droits jusqu'à fin mars

"Depuis novembre, on a prolongé les droits de ceux qui sont arrivés en fin de droits et je vous confirme qu'on va prolonger à nouveau ces droits jusqu'à fin mars", a annoncé la ministre du Travail Elisabeth Borne ce dimanche 28 février sur BFM-TV. Jusqu'alors, ces droits concernaient les chômeurs arrivant en fin de droits entre le 30 octobre, début du deuxième confinement, et le 28 février.

120.000 personnes supplémentaires concernées

L'Unédic estimait début février qu'une prolongation d'un mois toucherait quelque 120.000 personnes supplémentaires. L'organisme avait évalué le nombre de chômeurs concernés à 480.000 pour les mois de novembre, décembre, janvier et février.

La prolongation exceptionnelle des droits à l'assurance-chômage avait déjà été adoptée pendant le premier confinement qui avait duré trois mois, du 17 mars au 10 mai.