Prolongation des soldes : bilan mitigé pour les commerçants clermontois

Les soldes prennent fin ce mardi 2 mars, deux semaines plus tard qu'initialement prévu.

Les soldes d'hiver, prolongées de deux semaines pour aider les commerces à écouler leurs stocks, prennent fin ce mardi 2 mars. A Clermont-Ferrand, les commerçants expliquent ne pas forcément en avoir profité, surtout avec l'arrivée des beaux jours et des collections printemps-été.

Gérante d'un magasin de prêt-à-porter rue du 11-novembre dans le centre-ville de Clermont-Ferrand, Céline Siblot, affirme que la prolongation des soldes n'a rien changé pour elle : "On avait fait des bons débuts de soldes, en démarquant à 50%, donc il ne nous restait déjà plus grand chose à solder."

Certaines enseignes profitent de ces soldes prolongées pour proposer d'importantes réductions. © Radio France - Théophile Vareille

Télescopage entre les soldes et les nouvelles collections

Responsable d'une boutique installée quelques devantures plus loin, Estelle Roux voit elle un peu de bon à ces soldes prolongées : "On n'a pu liquider un peu de stock et surtout c'était sympa pour les clients, mais par contre _ça un peu empiété sur notre nouvelle collection printemps-été, qui aurait dû mieux marcher avec l'arrivée de beaux jours_."

Reportage dans le centre-ville de Clermont-Ferrand auprès des commerçants pour le dernier week-end de soldes. Copier

De son côté, Mickaël Chaillaud, le co-président de l'association Coeur de ville, représentant les commerçants du centre-ville clermontois, assure que ces deux semaines de soldes supplémentaires ont tout de même été une bonne nouvelle : "Certes on a eu les soldes et les nouvelles collections en même temps, mais _beaucoup de clients venus pour les soldes se sont laissés tenter par ces collections printemps-été_, surtout avec le beau temps."

Après la prolongation des soldes, c'est donc plutôt sur la prolongation du beau temps que comptent les commerçants clermontois, pour bien lancer leurs nouvelles collections.