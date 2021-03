Prolongation du dispositif "Coup de pouce vélo" : un vrai plus pour les réparateurs de cycles à Limoges

C'est un vrai coup de pouce pour toute la filière. Lancé en mai 2020 par le gouvernement pour encourager la pratique du vélo, le dispositif Coup de pouce vélo a bénéficié à un million et demi de personnes, a indiqué mardi la ministre de la Transition écologique et solidaire. Barbara Pompili a confirmé que l'aide était prolongée jusqu'au 31 mars.

Un chiffre d'affaire global en progression à Culture Vélo Limoges

Pour Olivier Peyrat, responsable du magasin Culture Vélo en zone nord de Limoges, c'est une bonne chose. "Ca a eu un impact, étant donné qu'une clientèle, qui ne serait pas venu en temps normal, est arrivée dans notre commerce" raconte-t-il. L'activité réparation a été très stimulée, avec parfois deux mois de rendez-vous câlés. Mais l'activité vente aussi a progressé, car "ceux qui venaient réparer leur vélo avaient l'idée de renouveler leur casque ou leurs accessoires...ou même leur vélo"

"On a vendu des vélos à des gens qui venaient juste à la base faire réparer leur engin"

50 euros d'aide à la rénovation de vélos, c'est aussi un bon signe financier pour son entreprise. L'an dernier, son chiffre d'affaires global a progressé de plus de 25% par rapport à l'année précédente. "Et je pense que le début de l'année part sur la même base" explique-t-il. Et le couvre-feu ne semble pas l'impacter trop fort. "La clientèle s'adapte, en venant entre midi et deux, mais aussi le week-end" explique Olivier Peyrat.