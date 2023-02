Prolonger à 60 ans les réacteurs nucléaires du Tricastin ? "On court à la catastrophe", pour le CAN84

Orano envisage d' agrandir son usine de production d'uranium enrichi sur le site de la centrale nucléaire du Tricastin, à la frontière entre le Vaucluse et la Drôme. Le groupe veut fournir davantage de combustible pour les centrales nucléaires et réduire la dépendance à l'uranium russe. Les travaux de cette extension pourraient démarrer en 2024 pour une mise en service à l'horizon 2028. Et à terme, EDF envisage aussi de faire fonctionner ses réacteurs plus longtemps, jusqu'à 60 ans contre les 40 ans initialement prévus lors des mises en service.

La centrale du Tricastin, qui a dépassé les 40 ans, pourrait ainsi être exploitée jusqu'à 60 voire 80 ans. "C'est de la folie, s'insurge Jean Revest du collectif anti-nucléaire de Vaucluse, invité du 6-9 ce jeudi matin. Les réacteurs nucléaires d'EDF sont vétustes, délabrées, en mauvais état et ils n'étaient prévus pour durer que 40 ans maximum. Dans ces conditions, la catastrophe nucléaire est inéluctable".

Et Jean Revest avance aussi d'autres arguments : "Le GIEC [le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations unies] dit que le débit d'eau du Rhône va baisser de 40 % dans les années qui viennent. Or, pour fonctionner, un réacteur nucléaire a besoin évidemment d'eau pour se refroidir, sinon il explose. Et puis que ce soit le projet Orano ou le projet EDF, ils sont tous les deux situés en zone sismique inondable. Donc vraiment, ce sont les pires conditions".