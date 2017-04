Proludic : L'entreprise reprend la production en un temps record

La production reprend à l'usine Proludic, basée à Vouvray. Trois semaines après avoir été touchée par un incendie ayant détruit 3000 mètres carrés des 10 000 qui composent l'entreprise, les salariés sont de retour à l'usine. C'est un temps record pour se relever d'un tel sinistre.

Après le sinistre, la direction de Proludic espérait pouvoir reprendre la production rapidement. Elle a tenu parole. Un peu moins de trois semaines après l'incendie, l'activité reprend à Proludic. Les salariés spécialisés dans le métal et les cordages sont revenus lundi. Hier, c'était au tour des salariés qui travaillent le bois de revenir à l'usine.

Plus de 3000 mètres carrés ont été ravagés par l'incendie. - Olivier de la Brosse

Une aide précieuse des assurances

Pour se relever aussi rapidement, l'entreprise a d'abord du racheter cinq machines qui ont été détruites dans cette nuit du 21 au 22 mars. Cinq machines pour le coût de deux millions d'euros. "On a la chance d'être couvert par notre assurance. Grâce à elle, on peut repartir sans mettre la main à la poche, et on peut se projeter pour relancer notre activité", explique Thierry Chambolle, directeur technique de l'entreprise. Grâce à l'aide de ces assurances, Proludic peut même déjà se projeter et prévoir de reconstruire les 3000 mètres carrés détruits. Les travaux devraient débuter d'ici un an.

Aménagement du travail pour les salariés

Mais pour relancer pleinement l'activité, il faudra aussi que les salariés fassent des efforts : "Nous aménageons les horaires. Les machines vont désormais tourner 24h sur 24h, sept jours sur sept. Il y aura des salariés qui travailleront la nuit."

Un effort que les salariés semblent prêts à faire pour leur entreprise. C'est l'avis de Cédric, qui est revenu hier : "On sera là quand il faut qu'on soit là. Il faut montrer à la concurrence qu'on est toujours en forme."

Et Olivier de la Brosse de conclure : "C'est ça notre secret pour repartir aussi vite. Proludic, c'est une famille."