Propriétaire du château Smith Haut Lafitte, Florence Cathiard invitée de France Bleu Gironde ce jeudi

C'est une femme qui compte dans le milieu viticole bordelais. Florence Cathiard, propriétaire avec son mari du château Smith Haut Lafitte à Martillac, vient évoquer son parcours et les projets de son domaine, sur France Bleu Gironde, à quelques jours de l'ouverture des primeurs.

Championne de ski et directrice d'agence de pub avant Smith Haut Lafitte

Savoyarde, fille de professeur de philosophie, championne de ski en équipe de France, elle rêve d'abord d'imiter Marianne Goitschel et Jean-Claude Killy. Florence Cathiard monte ensuite son agence de pub et contribue notamment à l'accession à la mairie de Grenoble d'Alain Carignon en 1983. Une agence qu'elle cède. Et c'est au même moment que son mari décide aussi de revendre son groupe de distribution de 9000 salariés (qui compte en particulier la marque Go Sport). Après une année sabbatique, se remémorant que le grand-père du mari, avait été marchand de vin dans les Alpes, ils jettent leur dévolu sur château Smith Haut Lafitte à Martillac au début des années 1990.

Un empire bâti en famille

Regardés avec méfiance au départ dans le vignoble bordelais, ils transforment peu à peu leur domaine en empire. Les deux filles ont aussi repris le flambeau. L'aînée Mathilde, exploite les vertus cosmétiques des peaux et grains de raisin et a créé "Caudalie", et la cadette Alice, développe l'hôtel et spa "les Sources de Caudalie" qui vient de recevoir la distinction de "palace".

Florence Cathiard dit d'elle, qu'elle n'aime pas les bijoux, qu'elle déteste les fourrures et qu'elle préfère bâtir et entreprendre en famille, et que si elle "avait eu le goût de l'argent", elle aurait "quitté la France" et serait "devenue émigrée fiscale".