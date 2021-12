Propriétaires, louez solidaire !

L’association A.L.I.S. est un organisme à but non lucratif créé en 1998 par un groupement de dix associations caritatives et humanitaires locales. C’est une Agence Immobilière à Vocation Sociale réglementée par la profession immobilière.

Actuellement installée à Bastia, elle gère 200 logements partout en Corse pour environ 350 demandes par an. 450 personnes sont ainsi insérées dans ce dispositif d'accès au logement.

Alis renouvelle son appel à la solidarité des propriétaires de logement - ALIS

En cette fin d'année, et pour répondre à la pénurie de logements, A.L.I.S renouvelle son appel à la solidarité adressé aux propriétaires. Alors que de plus en plus de locataires ont du mal à payer les 3 mois de garantie habituellement réclamés par les agences immobilières dites "classiques", elle rappelle que confier son bien en gestion-location à A.L.I.S permet une gestion locative adaptée, une sécurisation des loyers, un suivi personnalisé des locataires, ainsi qu'une assistance pour l'amélioration énergétique de son bien.

A.L.I.S. Bastia est la 21ème Agence Immobilière à Vocation Sociale de France, elle adhère à la F.A.P.I.L et utilise les compétences de ce réseau. Elle emploie 19 salariés dont 17 Emplois à Temps Plein et son aire d’intervention est régionale. A.L.I.S est accessible en cliquant ici