"Propulsion" vers le succès pour le garage solidaire d'Agneaux

En un an, Propulsion le garage solidaire d'Agneaux a accueilli mille clients et permis à trois mécaniciens de trouver des CDI ou des formations qualifiantes.

L'aventure a commencé en novembre 2016 pour ce garage solidaire. "Nous sommes une entreprise d'insertion. Les mécaniciens sont aiguillés ici par pôle emploi", explique Jacques Marquet le président de Propulsion.

pari réussi

Un an plus tard, "pari réussi", commente Jacques Marquet. "Nous avons été au-delà de ce qu'on imaginait". En un an, ce garage a servi de tremplin à trois mécaniciens. Deux d'entre eux ont trouvé un emploi durable chez un concessionnaire et un centre de contrôle automobile local. Le troisième a pu intégrer une formation à l'Afpa pour passer un CAP.

Des tarifs "avantageux"

Près de mille clients sont venus chez Propulsion depuis novembre 2016. Les deux tiers ont bénéficié de tarifs bas car ce sont des personnes avec peu de revenus. C'est la particularité de ce garage. Il faut venir avec son avis d'imposition car les prix dépendent des revenus des clients.

La mobilité, une nécessité

"Vu le coût de la vie, c'est compliqué d'entretenir son véhicule. Or sans voiture, pas de travail, raconte Jean-Luc Gonzales un habitant de Saint-Jean-de-Daye, client de ce garage. _L'an dernier, j'étais intérimaire, j'ai travaillé partiellement et j'ai pu avoir de tarifs avantageu_x. Ici les réparations de ma voiture m'ont couté 250 euros, contre 5 à 600 euros dans un autre garage."

"On répond à un besoin de mobilité. En milieu rural, les personnes ont besoin de leur voiture et elles doivent pouvoir conduire en toute sécurité", analyse Jacques Marquet. Propulsion envisage d'ouvrir d'autres garages dans la Manche, "peut-être à Coutances ou Carentan".