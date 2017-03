Protection sociale : 7 Français sur 10 estiment que la priorité est de lutter contre l'assistanat

Pour deux tiers des Français, le système de protection sociale fonctionne plutôt bien mais nécessite d'être aménagé afin de lutter contre l'assistanat, selon un sondage Ipsos Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions publié ce mercredi.

71% des Français estiment que la priorité en matière de réforme de la protection sociale doit être la lutte contre l'assistanat, selon un sondage Ipsos Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions publié mercredi 15 mars et réalisé dans le cadre de la campagne présidentielle. Cette proportion atteint même 88% chez les sondés qui projettent de voter pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle, et 93% parmi les électeurs potentiels de François Fillon.

28,8% des personnes interrogées considèrent elles qu'il faut privilégier plus de solidarité. Cette seconde option est même prioritaire chez les sondés qui ont l'intention de voter à gauche au premier tour du scrutin présidentiel (59% pour ceux qui souhaitent voter pour Jean-Luc Mélenchon, 68% pour ceux qui pensent voter pour Benoît Hamon).

- Ipsos Sopra Steria

Système efficace mais peu incitatif

Si les deux tiers des personnes interrogées jugent que le système de protection social français fonctionne bien (65%) et qu'il contribue assez efficacement à réduire les inégalités (52%), près de 8 Français sur 10 ont le sentiment de plus contribuer au système que d'en bénéficier (78%). Et ils sont presque 68% à penser que le mécanisme actuel de protection sociale décourage les gens de faire des efforts. Pour autant, les Français ne souhaitent pas une réforme en profondeur du système de protection sociale (26%), mais plutôt un aménagement sur certains points (72%).

- Ipsos Sopra Steria

Santé : des remboursements insuffisants

Dans le détail, l'enquête (réalisée les 9 et 10 mars sur internet auprès de 1.000 personnes de 18 ans et plus) révèle que le niveau des prestations sociales apparaît globalement suffisant : seuls 30% des sondés considèrent ce niveau trop faible. C'est tout l'inverse en revanche en ce qui concerne les remboursements des dépenses de santé : 62% des personnes interrogées les jugent trop faibles.

Quel regard les Français portent-ils sur le système de protection sociale ? - Ipsos Sopra Steria

► Consultez l'enquête "Les Français et la protection sociale" :