Protifly à Mont-de-Marsan : un élevage d'insectes pour créer de la nourriture à animaux

Et si nous arrêtions d'importer les produits alimentaires pour nos poissons et créer en France ? C'est ce que souhaite faire la jeune entreprise Protifly basée à Mont-de-Marsan. Elle a un concept bien particulier, la spécialisation d'élevage d'insecte. Notamment les larves de mouche soldat noir qui a une capacité à se nourrir et valoriser des résidus de production alimentaire. Ces résidus étant transformé pour proposer des produits alimentaires destinés aux animaux, notamment aux poissons. L'idée est de réintégrer l'insecte comme aliment naturel dans la nourriture des poissons.

Des larves d'insecte qui pourront bientôt nous nourrir

C'est un sujet qui est d'actualité, car l'autorité alimentaire de l'Union européenne vient de valider les premiers produite à base d'insecte pour l'alimentation humaine. Pour autant, Maxime Baptistan gérant de Protifly, ne pense pas que le public est prêt à déguster des insectes.

Peut-être que des produits spécifiques hautement protéinés pourraient être intéressants pour les sportifs. - Maxime Baptistan, gérant de Protifly

L'entreprise travaille exclusivement dans un milieu professionnel. Les fournisseurs sont des industriels agroalimentaires et les clients le sont également, mais sur la partie alimentation animale.

