Protocole sanitaire dans les entreprises : les syndicats lorrains dans l'expectative

"Le protocole masque par rapport à nos activités industrielles, on l'applique déjà depuis la période de la pandémie", commence d'emblée Michel Borens président du MEDEF dans les Vosges. La ministre du travail Elisabeth Borne va proposer ce mardi de nouvelles règles sanitaires à appliquer dans les entreprises aux partenaires sociaux, dont notamment l'obligation de porter le masque.

Porter le masque

La ministre du travail voudrait imposer le port du masque en entreprise dès la fin du mois d'août. "Imposer le masque de manière systématique et en toute circonstance nous semble excessif à l'heure actuelle. On ne peut pas exiger qu'un salarié seul dans un bureau qu'il porte le masque. On peut s'interroger par rapport à ça", réagit Franck Bersauter, président de la CPME 54.

"Les chefs d'entreprises, nous sommes responsables. Le port du masque est appliqué, le protocole sanitaire est appliqué depuis des mois", poursuit Franck Bersauter. Le port du masque obligatoire serait préconisé dans les salles de réunion où il n'y a pas d'aération naturelle.

"L'État pensait imposer un stock de masque de l'équivalent de 10 semaines d'utilisation dans les entreprises, forcément ça va avoir un coût surtout pour des entreprises. On est au cœur de la relance économique et ce que l'on veut éviter c'est un nouveau confinement. On fait tout ce qui est possible pour assurer la pérennité de l'économie", ajoute Franck Bersauter.

Aménager le protocole

"Maintenant il ne faut pas que les aménagements deviennent trop drastiques parce qu'il y a des tas d'aménagements qui peuvent être prévus comme les fléchages qui ne sont pas systématiquement applicable partout", explique Michel Borens, président du MEDEF 88.

Il donne l'exemple de l'industrie. "Si on vous oblige à dire qu'il faut passer par tel endroit alors que c'est impossible parce que les machines sont des machines à découper, à injecter, tout n'est applicable à la lettre. Un protocole si on laisse aux chefs d'entreprises la possibilité de l'aménager, ça devient beaucoup plus simple", conclut-il.