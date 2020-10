Protocole sanitaire renforcé dans les restaurants mayennais : "c'est toujours nous qui trinquons, ras-le-bol"

Les restaurants des zones en "alerte maximale" avaient déjà dû le mettre en place : désormais "les restaurateurs de l'ensemble du territoire national vont devoir appliquer un protocole sanitaire renforcé" a annoncé jeudi le Premier ministre Jean Castex. "Tous les restaurants de France appliqueront le protocole sanitaire qui a été récemment renforcé et prévoit notamment la limitation à six du nombre de clients par table" ainsi que "l'enregistrement du nom des clients pour faciliter le contact tracing".

Distanciation et mesures d'hygiène. Le restaurateur doit mettre du gel hydroalcoolique à disposition sur toutes les tables et non plus seulement à l'intérieur de l'établissement, maintenir 1 mètre de distance "entre les chaises" des différents groupes de convives. De leur côté, les clients doivent conserver leur masque la plupart du temps, sauf au moment de la consommation des plats. Les groupes de convives sont limités à six (enfants compris) contre dix actuellement. Cette limitation risque d'empêcher "de nombreux établissements, déjà fragilisés par une baisse très sensible" de leur fréquentation, de "maintenir un niveau d'activité suffisant" se sont plaints des organisations professionnelles du secteur.

Un nouveau coup de massue pour les restaurateurs, ras-le-bol de toutes ces mesures dit Eric Jouanen, le représentant départemental de l'UMIH, le syndicat des métiers de la restauration et de l'hôtellerie : "on en prend plein la figure. C'est toujours nous les cibles alors qu'on sait très bien que les foyers de contamination ne se trouvent pas dans un restaurant, un hôtel ou un café mais dans des lieux privés ou des fêtes de familles. Avec des tables de 6, ce sera des clients en moins, du chiffre d'affaire en moins et peut-être du personnel en moins. C'est de plus en plus compliqué".

Le paiement à table est privilégié et les clients sont incités à réserver pour éviter les attroupements aux abords des restaurants. Les clients des restaurants doivent laisser leur nom, leur numéro de téléphone et éventuellement leur adresse mail dans un cahier de contact. Enfin, le restaurateur doit afficher, à l'extérieur de son établissement, une jauge indiquant la capacité totale d'accueil de celui-ci, afin de faciliter d'éventuels contrôles.