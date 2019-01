Prud'hommes : le barème Macron des indemnités retoqué par les juges

Alpes-Maritimes, France

Quand des juges ne respectent pas la loi ! Depuis 2015 et la réforme du code du Travail, la fameuse loi Macron, les indemnités prud’homales pour licenciement abusif sont plafonnées à un mois de salaire brut maximum. Mais ces derniers temps des juges bafouent ce barème, jugeant qu'il est trop faible et qu'il n'incite pas assez les salariés à saisir les prud'hommes. Dernier exemple en date à Lyon, les prud'hommes ont accordé 6 000 euros de dommages et intérêts à un salarié au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'homme, monsieur Stéphane T., était en CDI depuis moins d'un an. Son salaire moyen atteignait 2 387 euros sur les trois derniers mois du contrat de travail. Si le barème avait été appliqué, il n'aurait eu droit qu'à un mois de salaire brut maximum. Jean-Michel Hervo, président des Prud'hommes de Nice justifie.

"Les juges se basent sur le droit européen qui indemnise plus franchement les salariés lésés, le problème aujourd'hui c'est de savoir quel va être la suite de ces 4 jugements qui ont délivré un barème plus important aux salariés ? Est-ce que cela fera jurisprudence ? " Jean-Michel Hervo, président des Prud'hommes de Nice

Le président qui affirme aussi que ces indemnités Macron ont provoqué une dimitution très nette du nombre de saisine des salariés.

"14% de saisines de salariés en moins en 2016"

Il y a à Nice 162 conseillers (81 employeurs 81 salariés)au tribunal adresse : 11 rue Provana de Lévy, Nice.