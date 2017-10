PSA attribue la fabrication de nouveaux véhicules aux sites de Sochaux et Mulhouse

La pérennité des sites PSA Peugeot Citroën de Sochaux et Mulhouse assurée pour "la décennie à venir". Le groupe automobile a choisi les deux usines françaises pour la fabrication de nouveaux modèles à l'horizon 2020-2021.

PSA a annoncé ce mardi 10 octobre, lors de comités d'établissements, avoir décidé d'attribuer la fabrication de nouveaux véhicules à ses usines de Sochaux dans le Doubs et Mulhouse dans le Haut-Rhin, à l'horizon 2020/2021.

Dans son communiqué, PSA ne précise pas le nombre de voitures qui seront fabriqués ans ses usines, ni le nom des modèles, "les détails seront révélés ultérieurement pour des raisons stratégiques".

Ces véhicules assureront un niveau d’activité robuste à Sochaux et Mulhouse pour la prochaine décennie" - communiqué PSA

"La production de ces véhicules dynamisera également l’activité économique du tissu fournisseurs installés au plus près des sites industriels", indique également PSA. "Grâce à ces plans de modernisation, les deux sites renforcent leur performance et figureront parmi les centres de production les plus performants d’Europe".

PSA Sochaux, emploie actuellement 8.800 salariés permanents et 1.600 intérimaires. L'usine du Doubs produit la Peugeot 308, la 3008 et la DS5. L'usine de Mulhouse fabrique actuellement les Peugeot 2008, Citroën C4 et DS4, ainsi que le DS7 Crossback. L'usine emploie 6.000 salariés permanents et un millier d'intérimaires.