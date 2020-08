PSA : avant dernière étape sur la route de Sochaux 2022

En ce mois d’août, on ne chôme pas à l’usine PSA de Sochaux, où la production est pourtant à l’arrêt depuis un peu plus d’une semaine. Quelques 500 personnes s’affairent aux « travaux d’arrêt » pour préparer l’usine du futur : le fameux Sochaux 2022.

Et cet été, grosse opération. On déplace une partie du ferrage (constitué d’une multitude de robots qui assemblent la caisse avant son passage au montage véhicule). Le nouveau ferrage est tout proche de la presse grande capacité inaugurée il y a un an ou les pièces sont embouties.

L'un des 110 robots déménagé dans la dernière semaine de juillet © Radio France - Christophe Beck

Ce déménagement est une opération lourde, millimétrée et préparée de longue date. "On a quatre semaine d'arrêt pour démonter les installations, les remonter et commencer à produire pour être prêt pour la reprise, le 24 août", explique Anne Warlop, responsable du schéma directeur du ferrage. "Y avait plus de 100 robots à déplacer. Plus des éléments de géométrie importants. On prépare tout ça depuis le mois de janvier".

"Les robots sont en place" explique Anne Warlop Copier

La place libérée par l’ancien ferrage permettra de de composer dès cet automne le futur atelier de montage en « mono flux » . "On disposera ici de 100 000 m2 pour accueillir cette ligne de production unique qui nous permettra de faire de la polyvalence en terme de silhouette, avec un process et un flux compact et compétitif par rapport aux meilleurs savoir-faire connus aujourd'hui dans le monde industriel", explique Frédéric Maliczak, responsable de ces travaux d'arrêt de l'été 2020 à l'usine PSA de Sochaux. Le futur atelier de montage ne commencera à produire qu'en 2022.

Les 100 000 m2 du futur montagne sur une seule ligne de production © Radio France - Christophe Beck

Avec Sochaux 2022, il n’y aura plus qu’une seule ligne de production, multi-silhouettes et extrêmement agile, au lieu de deux actuellement. "Ce qui est important, c'est de montrer que le site de Sochaux est en mouvement. Ces travaux du mois d'août sont une étape importante sur la route de la compétitivité du site, seule façon de pérenniser les emplois" ajoute Frédéric Maliczak.