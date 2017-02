PSA envisage d'acquérir Opel, filiale européenne de General Motors

PSA réfléchit actuellement à une acquisition d'Opel, filiale européenne du constructeur américain General Motors, a confirmé ce mardi le groupe automobile français.

PSA envisage d'acquérir les marques Opel et Vauxhall, qui représentent les activités européennes du groupe américain General Motors (GM), a indiqué ce mardi un porte-parole du constructeur automobile français.

"GM et PSA examinent régulièrement les opportunités d'extension (de leur alliance) et de coopération", a déclaré le porte-parole de PSA. "PSA confirme qu'avec GM, il explore de nombreuses initiatives stratégiques visant à améliorer sa rentabilité et son efficacité opérationnelle, y compris une acquisition potentielle d'Opel." Les deux groupes sont déjà liés par trois projets industriels communs en Europe : le nouveau Zafira produit en France chez PSA, le successeur du C3 Picasso qui sera fabriqué en Espagne chez Opel, et un petit utilitaire.

Plus de 15 milliards de dollars de pertes en Europe pour GM depuis 2000

PSA a toutefois précisé ce mardi dans un communiqué qu' "à ce stade, il n'existe aucune certitude sur la conclusion d'un éventuel accord".

Les révélations autour de cette potentielle acquisition interviennent une semaine après l'annonce par General Motors d'une perte de 257 millions de dollars pour ses activités européennes. Il s'agit pour le groupe américain du 16e exercice annuel consécutif européen dans le rouge. Depuis 2000, GM a perdu plus de 15 milliards de dollars en Europe. Le groupe n'envisage qu'un retour à l'équilibre qu'en 2018.