PSA et Renault augmentent leurs commandes pour le site GM&S Industry en Creuse, les syndicats restent prudents

Le ministère de l’Économie a annoncé ce dimanche soir que les constructeurs automobiles Renault et Peugeot avaient accepté d’augmenter leurs commandes pour le site GM&S Industry de la Souterraine dans la Creuse. Une annonce qui ne rassure pas vraiment les représentants des salariés.

Les constructeurs automobiles PSA et Renault se sont engagés à augmenter leurs commandes auprès de leur sous-traitant creusois GM&S Industry selon un communiqué du ministère de l'Économie publié ce dimanche soir. Une hausse qui irait de 10 à 12 millions d'euros pour Peugeot et 5 à 10 millions d'euros pour Renault. Ce vendredi, Bruno Le Maire avait assuré les syndicats qu'il ferait tout pour convaincre les constructeurs français de s'investir dans ce dossier.

Le tribunal de commerce de Poitiers examine le dossier ce mardi

D'après Bercy, ces nouvelles commandes devraient permettre assurer un niveau de chiffre d’affaires proche des 25 millions d’euros en 2017, et rendre ainsi possible la continuité de l’exploitation. Le ministère compte bien sur ces nouveaux engagements des constructeurs pour poursuivre les discussions sur la reprise de l’entreprise alors que le tribunal de commerce de Poitiers doit se prononcer sur ce dossier ce mardi.

"Le compte n’y est pas encore" - Patrick Brun, délégué CGT de l'usine de la Souterraine

Pour les représentants des salariés comme Patrick Brun, délégué CGT de l’usine de la Souterraine, c’est une bonne nouvelle mais ce n’est pas la fin de l’inquiétude ; "ça envoie quand même un signe positif dans le dossier, de confiance des constructeurs dans la société qui va peut-être permettre à des repreneurs potentiels de se positionner de manière un peu plus sérieuse, maintenant les annonces ne sont pas suffisante, il faut aller au-delà pour pouvoir maintenir plus d’effectif, là le compte n’y est pas encore." Selon les syndicats, il faudrait c’est au moins 35 millions d’euros de commandes supplémentaires pour que tous les emplois soient maintenant sur le site creusois.

Les salariés de GM&S Industry continuent donc leur mobilisation et seront ce mardi à 15h devant le tribunal de commerce de Poitiers pour défendre leurs emplois.