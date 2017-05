PSA et ses fournisseurs ont besoin de 2000 intérimaires d'ici septembre dans le Pays de Montbéliard

PSA Sochaux et ses sous-traitants du Pays de Montbéliard ont besoin d'ici septembre de 2000 intérimaires au total pour répondre à l'augmentation de production de la nouvelle 3008. Pôle Emploi et les agences d'intérim ont déjà lancé la vague de recrutement mais s'attendent à des difficultés.

Pour répondre au succès de la nouvelle Peugeot 3008, PSA a l'intention d'augmenter encore la production. Après l'équipe de nuit, l'usine de Sochaux compte mettre en place une équipe de week-end à l'automne. Et pour cela, PSA a l'intention de recruter 1000 intérimaires. Les fournisseurs, eux auront besoin aussi de 1000 salariés supplémentaires en intérim.

Un marché saturé dans l'industrie

Alors PSA, Pôle Emploi et les agences d'intérim se mobilisent et organisent régulièrement depuis quelques semaines des forums de recrutement. Mais les agences constatent déjà des difficultés : "Je ne cesse d'avoir des recruteurs qui passent leurs journées à chercher du monde", assure Sébastien Collard du groupe d'intérim Synergie.

"Ça devient très compliqué de trouver ne serait-ce que des gens motivés", explique Sylvain Bourquin responsable de l'agence Paul Cramatte Intérim à Montbéliard. "On est toujours dans l'urgence, on cherche des professionnels opérationnels tout de suite. Mais on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis longtemps, même quelqu'un qui veut s'en sortir, un rendement au bout de deux jours. Ce n'est pas possible et c'est pourtant ce qui est fait."

Des recrutements de Nancray au Nord du Territoire de Belfort

Pôle Emploi de son côté a choisi d'élargir son secteur de recherche : " On arrive à six équipes en place à PSA, ce qui veut dire qu'ils sont en pleine activité, explique Sébastien Gourlot, responsable de l'équipe employeurs à Pôle Emploi Montbéliard. Les personnes expérimentées en industries travaillent déjà. Ce qui veut dire que sur le marché, il reste essentiellement des personnes qui n'ont pas cette expérience dans l'industrie et qu'il faut former ou aller chercher dans d'autres domaines d'activité. On a donc décidé d'adopter une triple stratégie. On élargit nos recherches géographiquement en ouvrant les postes de Nancray à jusqu'au Nord du Territoire de Belfort. On va aussi chercher des personnes non expérimentées en les formant et on diffuse nos offres par d'autres biais, comme les réseaux sociaux."

Forums de recrutement :