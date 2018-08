Les 700 salariés ont trois semaines pour mener à bien les différents chantiers destinés à rénover et remplacer les chaines de montage.

Sochaux, France

Comme chaque été, PSA Sochaux est à l'arrêt pendant trois semaines. Le temps de faire souffler les machines, mais aussi pour mettre en place des travaux impossibles à réaliser pendant le reste de l'année. Au total, 700 personnes, dont 500 venues de sociétés extérieures à PSA ont été employées pour rénover l'usine.

Une course contre la montre

En plus de l'installation de nouveaux robots ou de nouvelles lignes, des travaux de maintenance sont effectués. © Radio France - Simon Cardona

Dans l'entrée principale de l'atelier ferrage, un énorme tableau blanc comptabilise tous les travaux à effectuer en trois semaines : "Rien que sur ce tableau il y a au moins 200 interventions programmées. Du moment que c'est surligné en vert, ça veut dire qu'on est dans les temps, indique Frederick Delaitre. Ce responsable des travaux sur l'atelier de ferrage n'est pas peu fier. Pour l'instant, aucun pépin n'est venu rougir son tableau, synonyme de bon déroulement des travaux. "On améliore nos plateformes, nos installations, on anticipe déjà les futurs véhicules etc."

En jaune, l'un des 40 nouveaux robots installés dans l'atelier ferrage de PSA. © Radio France - Simon Cardona

"Les robots qui sont installés aujourd'hui, c'est pour anticiper la construction des véhicules hybrides et électriques." - Frederick Delaitre, responsable des travaux sur l'atelier de "ferrage" de PSA Copier

Être prêt pour la voiture du futur

Dans l'atelier destiné à l'emboutissage, une dizaine d'hommes testent de nouveaux rails censés accueillir des véhicules hybrides, sous la surveillance de Christophe Josselin, responsable de la maintenance de l'atelier : "On transforme la ligne pour préparer les nouvelles motorisations hybrides. On a rallongé la ligne qui transporte la mécanique de la voiture. C'est sur cette ligne qu'on assemble tous les organes placés sous le véhicule."

Une équipe teste la nouvelle ligne censée produire des véhicules hybrides en février 2019. © Radio France - Simon Cardona

Une nouvelle ligne prévue pour accueillir de nouveaux véhicules dotés d'une carrosserie et d'une motorisation différente (hybride donc), à partir de février 2019. "On profite de ces trois semaines d'arrêt pour préparer l'année prochaine", explique Christophe Josselin.

Il reste une dizaine de jours à ces employés pour finir les derniers travaux, tester les robots et les lignes avant le retour des ouvriers le 17 aout.