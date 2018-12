PSA, GE, Alstom, Reydel: qui versera une prime de fin d'année exceptionnelle à ses salariés?

Sochaux, France

"Je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d’année. Cette prime n'aura à acquitter ni impôt ni charge". Cette phrase elle est signée Emmanuel Macron. Le président, suite au mouvement des gilets jaunes, a fortement encouragé les chefs d'entreprises à faire un geste envers leurs salariés. Dans le nord Franche-Comté, peu de très grandes entreprises semblent prêtes à franchir le pas.

PSA verra en janvier

Environ 10 000 salariés (CDI, CDD, et intérimaires confondus) travaillent pour le groupe PSA à l'usine de Sochaux. Les syndicats Force Ouvrière et CFTC, ont ainsi demandé à la direction la mise en place de cette demande de prime exceptionnelle. La direction du groupe, sollicitée par France Bleu Belfort Montbéliard, n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais précise que "le Groupe PSA a déjà mis en oeuvre des mesures similaires sous la forme d'un supplément d’intéressement. Ce sujet sera abordé avec les partenaires sociaux du groupe au moment des négociations salariales en début 2019, au regard de nos résultats financiers". Le chiffre d'affaires de PSA s'élève à 54 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année 2018, en progression de 29,1% comparé à la même période en 2017.

General Electric décidera en janvier aussi

De la même manière que pour PSA, General Electric n'a pas souhaité répondre à nos questions. Dans un mail, un porte parole du groupe américain, qui emploie environ 4000 personnes à Belfort et à Bourogne, répond que la question des primes sera question sera étudiée avec les "représentants du personnel dans le cadre des négociations annuelles obligatoires qui ont lieu en janvier".

Lisi Automotive n'a pas encore pris de décision

Le groupe emploie près de 1000 personnes sur ses sites du nord Franche-Comté, à Lure, Mélisey, Delle, Granvillars et Dasle. François Liotard, directeur général de Lisi Automotive explique qu"il attend de "voir les modalités de la part du gouvernement sur les caractéristiques de cette prime pour pouvoir nous prononcer, cela reporte notre décision à début 2019. Nous attendons de voir par exemple quelles sont les tranches de salaire éligibles à cette taxe défiscalisée. (...) Le caractère équitable vis-à-vis de l'ensemble des salariés est quelque chose d'important pour nous, et il va de soi que si la mesure est extrêmement ciblée, elle pourrait être contre-productive." Francis Liotard précise par ailleurs que les salariés bénéficieront sur la paye du mois de décembre d'un treizième mois ainsi que du versement d'une partie de la prime d’intéressement. Le montant de cette prime varie selon les sites et leur performance "de quelques dizaines d'euros à quelques centaines d'euros".

Alstom aux abonnés absents

Sollicité, la direction n'a pas répondu à nos demandes d'interview.

Pas de prime à Reydel, à Rougegoutte

Pour l'entreprise, récemment racheté par l'indien Samvardhana Motherson Group, le sujet n'est absolument pas à l'ordre du jour.