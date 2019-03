PSA Hérimoncourt : l'intersyndicale s'inquiète de l'accélération de la concertation voulue par la direction du groupe.

L'intersyndcaile de PSA Hérimoncourt au grand complet : de gauche à droite : Christophe Prabel FO, Nadia Zerkoum CGT, Mégane Huguenard, CFDT, Sylvère Géhant, CFE CGC et Mickael Faucompré, FO.

Hérimoncourt, France

Réunion au sommet ce jeudi après-midi en sous préfecture de Montbéliard à propos de l'avenir de l'usine PSA d'Hérimoncourt. Une réunion sous l'égide du préfet du Doubs avec la direction du groupe PSA et les élus du Pays de Montbéliard : parlementaires, conseillers départementaux, président d'agglo et maire d'Hérimoncourt. Ces élus avait écrit au PDG de PSA, Carlos Tavarès, il y a deux semaines pour lui demander d'épargner la plus vieille usine de la saga Peugeot.

Les grands absents de cette table ronde sont les syndicats qui n'ont pas été conviés. L'intersyndicale est convoquée par la direction du groupe PSA au siège à Poissy mercredi prochain. Elle espère prendre connaissance des premiers arguments économiques qui motivent la réorganisation de l'économie circulaire au bénéfice du site de Vesoul.

"De l'activité, on peut en trouver. Ce qui bloque c'est qu'il ne veulent pas en trouver. Pourquoi ? On aimerait le savoir". Mickael Faucompré, FO

Des syndicats qui s'inquiètent de l'accélération du processus de transfert voulu par la direction du groupe PSA. "On est dans un timing très très court. Habituellement les fermetures d'usine se réalisent sur un temps long. En ce qui concerne Hérimoncourt, on impose une concertation de seulement douze mois.", déclare Mickael Faucompré, délégué Force Ouvrière.

Dans les ateliers, le moral est au plus bas. "Nos camarades sont en colère car ils savent que le site d'Hérimoncourt est viable. Et que ce transfert ne répond pas à un problème de rentabilité ici. C'est un gros coup de massue pour l'ensemble du personnel", déclare Nadia Zerkoum, déléguée CGT.

L'inquiétude des salariés s'affiche en toutes lettres sur les grilles de l'usine d'Herimoncourt © Radio France - Christophe Beck