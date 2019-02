PSA Hérimoncourt : le choc des salariés après l'annonce d'un transfert d'activité vers Vesoul

Hérimoncourt, France

Le choc est rude à Hérimoncourt, dans le Doubs, au lendemain de l'annonce d'un transfert de l'activité recyclage vers le centre mondial des pièces détachées de PSA à Vesoul. Avec la fin programmée d'une autre production, celle des moteurs de petites séries, l'usine historique de la famille Peugeot se retrouvera sans activité. 200 salariés travaillent actuellement sur le site des Terres Blanches. C'est le premier employeur de la commune d'Hérimoncourt.

Une annonce brutale pour les salariés

Aux portes de l'usine les visages sont graves, "ça fait une pincée au cœur, ça fait 30 ans que je suis ici, apprendre ça sur internet..." déclare Manuel, l'un des salariés. Malgré une charge de travail en déclin, les 200 ouvriers ne s'attendaient pas à ce transfert brutal. "C'est morose, vous pouvez imaginer... quand on vous apprend que l'on va fermer votre site". Partir à Vesoul ? Plusieurs salariés l'écartent d'emblée : "ça ne m'intéresse pas d'aller faire 80 km tous les jours" dit l'un deux, "on ferme une usine pour 80 km!" déplore un autre.

Manuel l'un des salariés confie à notre micro qu'il ne s'attendait pas à une telle annonce © Radio France - Christophe Beck

"Pas de fermeture", dit PSA : les syndicats sont perplexes

Le groupe PSA se refuse à parler de fermeture. Les syndicats sont perplexes. "Si il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de personnels, ça veut dire ce que ça veut dire (...) PSA ne s'engage pas à trouver d'activité pour Hérimoncourt, on est un peu seuls sur ce coup-là", explique Sylvère Géhant, représentant de la CFE CGC. A l'usine, les 200 salariés ont débrayé pendant trois ce jeudi : deux heures le matin et une heure l'après-midi pour déplorer une telle annonce.