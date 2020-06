PSA Hordain va reprendre ses 240 intérimaires dont les contrats avaient été suspendus

Ce lundi matin en CSE, la direction du site nordiste a présenté sa nouvelle copie pour monter une équipe de nuit et rattraper le retard liée à la crise du Covid. Face à la polémique, plus 400 salariés polonais en renfort, mais seulement 120 et pour le reste essentiellement des intérimaires.