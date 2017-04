PSA poursuit la réindustrialisation de son site de Rennes: sa filiale de distribution de pièces détachées s'y implante

PSA Retail, filiale de distribution de pièces détachées auprès des professionnels, s'est installée sur le site de Rennes-la Janais. La plateforme de stockage et distribution a ouvert, il y a trois mois. Elle emploie quinze salariés.

La réindustrialisation du site de PSA Rennes-la Janais se poursuit. Après la SNCF, Suez, le groupe de BTP Pigeon et les maisons containers de B3 Eco Design, c'est au tour de PSA Retail de s'implanter. "Plusieurs activités qui représentent plus de 600 emplois en trois ans", souligne Frédéric Laganier, le directeur de l'usine PSA de Rennes.

7000 m2 de magasin © Radio France - Brigitte Hug

PSA Retail est hébergée côté sud du site de la Janais, dans un bâtiment entièrement rénové qui était déjà une base logistique, avec 7000 m2 de magasin et quatre quais. Les pièces de rechange y sont stockées, mises en colis et livrées dans un rayon maximum de 150 kms. Environ 25 000 références d'origine constructeur et catalogue. Cela va de la grosse pièce (capot et pare-brise) à de la visserie à l'unité, en passant par les bidons de liquide lave-glace et même le papier toilette.

De la petite quincaillerie © Radio France - Brigitte Hug

Nous sommes capables d'assurer trois livraisons quotidiennes

La plateforme rennaise dessert 450 clients bretons, des concessionnaires et des réparateurs indépendants. "Nous sommes capables d'assurer trois livraisons quotidiennes au lieu de deux précédemment", explique Pascal Busson, le directeur de la plate-forme. PSA Retail pouvait déjà compter sur sa base d'Orvault, près de Nantes, qui est conservé. Avec le site de Rennes, elle raccourcit les délais de livraison. C'est la douzième "plaque de pièces de rechange" ouverte en France.