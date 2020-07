PSA : l'équipe de nuit fera son retour le 31 août sur le site de Rennes-La Janais

Une troisième équipe va faire son retour sur le site de PSA Rennes-La Janais à partir du 31 août. La direction de l'usine a également annoncé aux syndicats le retour de plus de 500 intérimaires.

Bonne nouvelle pour le site de PSA La Janais à Rennes. Après avoir fortement réduit la voilure en raison du confinement, la direction a annoncé hier lors d'un CSE extraordinaire le retour de l'équipe de nuit dès le 31 août. Dans la foulée, plus de 500 intérimaires vont également être mobilisés.

"C'est une très bonne nouvelle" souffle Nadine Cormier, secrétaire Force Ouvrière du site PSA La Janais. Depuis la réouverture de l'usine, de nombreux travailleurs avaient dû changer de poste pour pallier aux absences. "Nous partons en vacances ce soir avec une visibilité pour la rentrée, et la certitude que chacun devrait retrouver son poste habituel." ajoute Nadine Cormier. Le site va fermer ce vendredi soir jusqu'au 17 août pour la période de congés estivaux. Dès le 17 août, 230 intérimaires seront mobilisés, les autres arriveront avec l'équipe de nuit le 31 pour monter à 500 intérimaires sur le site.

Le succès de la C5 Air-Cross explique cette montée en charge de l'usine : "La C5 Air Cross est très demandée, avec des prévisions de volumes qui sont très conséquentes pour le retour après les congés. On avait 400 voitures de demandées, avec le retour de l'équipe de nuit on pourra en produire encore plus" détaille Nadine Cormier.

Le site n'est pas encore revenu à sa configuration d'avant le confinement, avec près d'un millier d'intérimaires sous contrat à l'époque.