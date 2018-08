Mulhouse, France

Après celle de Sochaux, l'usine PSA de Mulhouse (Haut-Rhin) tourne au ralenti depuis mercredi matin en raison du manque d'approvisionnement en boîtes de vitesses.

Il y en a assez de faire les frais de cette flexibilité" - CGT PSA Mulhouse

Ces boîtes 6 vitesses sont fabriquées par le site PSA de Valenciennes (Nord) qui a du mal à augmenter sa cadence de production. A Mulhouse, la fabrication des 2008, DS7 et 508 est impactée.

A Mulhouse, les équipes de la journée du mercredi 29 août et celle de la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 août ont été annulées. Un numéro vert a été mis en place par PSA pour les salariés pour connaître l'évolution de la situation : 0 800 04 95 10.

"Il y en a assez de faire les frais de cette flexibilité" commente la CGT sur sa page Facebook. "On nous prévient au dernier moment qu'on ne travaille pas, et ensuite il faut rattraper avec des samedis et des dimanches !"