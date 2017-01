PSA: l'usine rennaise à l'arrêt après un incendie chez un fournisseur

L'usine PSA de Rennes est contrainte de stopper sa production de 5008 et de 508 après un incendie chez l'un de ses fournisseurs de pièces détachées, installé en République-Tchèque.

Toute la production est à l'arrêt sur le site PSA de la Janais depuis ce vendredi matin, en raison d'un défaut d'approvisionnement en pièces détachées. L'usine Recticel installée en République-Tchèque a été victime d'un incendie en fin de semaine dernière. Elle n'est donc plus en capacité de fournir les peaux qui recouvrent les planches de bord et les panneaux de porte des modèles 5008 et 508.

"La direction du groupe PSA a réuni une cellule de crise et cherche des solutions pour l'usine rennaise, mais aussi pour celle de Sochaux" selon la responsable de la communication de PSA à Rennes. Cette responsable précise que "le groupe étudie la possibilité de faire fabriquer ces pièces chez un fournisseur chinois"

En attendant, pour les salariés, des mesures de chômage partiel ont été prises pour ce vendredi, mais aussi pour le lundi 30 janvier. Un comité d'entreprise est prévu mardi prochain.

L'usine PSA de Sochaux connait la même difficulté.