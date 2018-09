Le coup de gueule de la CGT à PSA Mulhouse, le syndicat dénonce pour les deux prochains mois des week-end travaillés pour les salariés. Ce sera le samedi matin pour l'équipe de journée et le dimanche soir pour l'équipe de nuit.

Selon le syndicat, certains jours ne seront pas payés en heures supplémentaires avec l'annualisation du temps de travail.

Il faut rattraper les retards a expliqué la direction alors que la production tourne au ralenti à cause d'un problème de production de boites de vitesse à Valenciennes. Depuis 4 mois, le site mulhousien est aussi passé à une seule chaine de montage au lieu de deux , alors que la production de la 2008, la DS7 et la 508 est en flux tendu.

Les salariés vont passer leur vie à l'usine. Quand on travaille le samedi matin et qu'on revient le lundi et on a juste le dimanche pour souffler, c'est vraiment éprouvant, c'est vraiment épuisant ! Même chose pour les équipes de nuit," Julien Wostyn, le porte-parole de la CGT chez PSA Mulhouse