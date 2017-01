PSA à Rennes : 200 candidats pour le premier job dating

Dix minutes pour convaincre ! 200 candidats ont participé ce mardi à Rennes au premier job dating proposé par Pôle emploi pour recruter, d'ici le mois d'avril, 400 intérimaires pour l'usine PSA à Rennes.

"Je n'ai pas d'expérience dans le secteur automobile, mais j'aime les voitures et je suis très motivé ! " Patrick, 40 ans est l'un des 200 candidats à se présenter ce mardi au premier job dating organisé par Pôle emploi, à Rennes. Il s'agit de recruter 400 intérimaires pour travailler sur les lignes de montage du nouveau véhicule SUV de PSA dès le mois d'avril.

Assis en face d'une chargée de recrutement d'une agence intérim, Patrick explique rapidement son parcours professionnel et ses motivations. "Ce serait une belle opportunité pour moi de rejoindre ce fleuron de l'industrie " ajoute le quadragénaire qui est à la recherche d'un emploi depuis deux mois. Il repart de cet entretien court, avec un nouveau rendez-vous en agence, pour discuter plus longuement de ces motivations. Il fera également partie de ceux qui vont passer un test écrit et un test d'aptitude à travailler sur une chaîne de montage.

"Mes parents ont travaillé chez PSA "

Pierre, un rennais de 30 ans se présente lui aussi pour un entretien. Jusqu'à présent, il a surtout enchaîné les missions intérim dans le secteur du BTP et de la logistique. "Mes parents ont travaillé tous les deux chez PSA à Rennes, au moment où l'entreprise employait plus de 8.000 salariés. "Mon père m'a dit, tente ta chance, c'est une belle opportunité" ajoute le jeune rennais. Lui-aussi est sélectionné pour la prochaine étape.

Pôle emploi organise un nouveau job dating le 09 février à Rennes. PSA recrute des agents de montage, des caristes, des contrôleurs qualité. Les contrats intérims peuvent aller jusqu'à 18 mois. Avec ou sans expérience, il est possible de postuler, car des formations sont prévues en entreprise.