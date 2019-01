PSA Sochaux : 300 postes d'intérimaires menacés, selon la CGT

Sochaux, France

La demi-cadence sur l'une des deux équipes qui produit la Peugeot 308 sur le site de PSA à Sochaux est confirmée. Cette mesure d'ajustement de la production avait été annoncé dès décembre. Elle sera effective dès le 25 février. L'une des deux équipes passera à 30 véhicules/heure contre 56 actuellement.

Conséquence pour l'emploi : quelques 300 intérimaires pourraient voir leur contrat s'arrêter à cette date. La CGT a été le seul syndicat a voter contre cette mesure, indique le syndicat dans un communiqué. La CFTC a demandé un accompagnement des intérimaires pour leur permettre de retrouver leur poste dès que les marchés le permettront.

La CGT trouve cela scandaleux" (communiqué)

"Plus de 300 intérimaires vont se retrouver sans emploi et être confrontés aux difficultés du chômage. La CGT trouve cela scandaleux lorsque dans le même temps PSA annonce des records de ventes et bientôt des records de profits (...) Pour la CGT il est tout à fait possible de conserver l’ensemble des emplois et d’en créer pour alléger les postes de travail. Il est anormal qu’une partie des salariés connaissent le sur-travail quand d’autres se retrouvent au chômage. Seule la CGT à émis un avis défavorable", conclut le communiqué.