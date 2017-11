PSA Sochaux : on connaît les dates des vacances de Noël

Le site PSA de Sochaux a présenté son calendrier pour les vacances de Noël, mais aussi pour tout le mois de décembre. Le système 2 qui produit la 3008 devra travailler 3 samedis supplémentaires.

Les dates des congés de Noël ont été arrêtées à PSA à Sochaux.

Le système 1 qui produit la 308 sera en vacances le jeudi 21 décembre et reprendra le mercredi 3 janvier. C'est un peu plus compliqué pour le système 2 qui produit la 3008 et l'Opel Grandland X. Les salariés des trois tournées de semaines (A,B et nuit) partiront le vendredi 22 décembre et reprendront le travail le 3 janvier. Pour l'équipe de weekend (VSD), les vacances commenceront le samedi 23 décembre et la rentrée se fera le 2 janvier.

La direction a aussi présenté le calendrier pour le mois de décembre. Le système 2 devra travailler trois samedis supplémentaires. Pour le système 1 en revanche, aucune séance supplémentaire n'est prévue.