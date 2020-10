PSA Sochaux : la flexibilité extrême, coût assumé de la reprise d’après Covid

PSA Sochaux est une usine de plus en plus agile. Le site devrait retrouver d’ici mi-novembre, un volume de production de 2 000 véhicules par jour. C’est presque autant qu’avant le début de la pandémie de coronavirus. Le tout avec moins de personnel. C’est l’agilité et la flexibilité qui font la force du site explique le directeur de la production du site de Sochaux, Christophe Montavon. Il n'est d'ailleurs pas question à court terme d'embaucher les intérimaires.

De très bonnes perspectives

Des commandes durables et des perspectives très bonnes, c’est l’horizon aujourd’hui du site de production de Sochaux. Christophe Montavon le confirme, l’usine a retrouvé son niveau de commande d’avant Covid, soit plus de 2 000 véhicules par jour.

Pour lui, le plan de relance engagé par le gouvernement peut favoriser le marché. "Ce plan a permis la reprise progressive du marché. Je suis confiant sur le fait qu’il permette de conserver un bon niveau d production."

Une productivité au prix d’une flexibilité extrême

Christophe Montavon reconnait que la flexibilité est l’un des moteur de cette reprise. Pour arriver à produire mi-novembre, presque autant de voiture qu’avant la crise du Covid avec une demi-équipe de moins, il a fallu trouver des solutions.

"On continue de travailler sur productivité. La cadence n’a pas augmenté, par contre on continue à aménager les postes et à faire de l’automatisation pour être plus efficient et sortir plus de voitures sur la même plage horaire".

Pas d’embauche d’intérimaires à l’horizon

Pour lui, le recours aux intérimaires, qui sont au nombre de 1221 selon la CGT est l’une des raison qui favorise cette agilité. Il n’est pas question pour autant d’embaucher.

"La flexibilité, c’est ce qui nous a permis après le Covid d’avancer pas à pas. Nous nous sommes adaptés étape par étape. Au fur et à mesure nous avons intégré des intérimaires. Mais vu la situation aujourd’hui, les embauches ne sont pas à l’ordre du jour."

PSA Sochaux emploie 7 300 salariés. Plus de 250 intérimaires ont été récemment recrutés pour l’équipe de VSD.