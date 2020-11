PSA Sochaux : le confinement aura eu raison de l'équipe de production de week-end

Un coup dur pour l'emploi de l'ensemble du Nord Franche Comté. Faute de visibilité sur les commandes, la direction de l'usine PSA de Sochaux préfère différer le retour de l'équipe de production du week-end. Et continue la production de ses SUV sur trois équipes.

"Bien que la livraison de véhicules reste possible sur rendez-vous dans les points de vente, l'évolution du marché automobile reste incertaine et le groupe PSA a décidé de différer le retour de cette équipe de production supplémentaire", indique la direction dans un communiqué. Cette décision entraînera le non renouvellement de 500 contrats d'intérimaires, avec un impact sur l'ensemble de la filière automobile du Nord-Franche-Comté.

L'achat d'un véhicule sur internet est marginal

Pour le syndicat Force Ouvrière, le gouvernement est directement responsable de cette situation, en refusant l'ouverture des concessions automobiles, comme le réclamaient FO, la CFE CGC et la CFTC, pour soutenir la production dans les usines. Vendredi dernier, le gouvernement a annoncé que la livraison de véhicules serait uniquement possible en drive, après une commande sur internet. "L'achat d'un véhicule uniquement sur internet est très marginal", explique FO.

Pour la CFE CGC, "S’il est indispensable de prendre des mesures sanitaires pour mettre un coup d’arrêt à la circulation du virus , il ne faut pas négliger les dommages collatéraux que peuvent générer certaines prises de décision. A PSA comme ailleurs, l'activité industrielle n'existe que par le mécanisme de vente de nos véhicules".

2000 véhicules produits chaque jour à Sochaux

Faute d'activité commerciale, l'usine de Sochaux est contrainte de différer le montage de cette quatrième équipe. Et poursuit ainsi le montage de ses SUV sur trois équipes. "Depuis la rentrée, le site de Sochaux s'inscrit dans un contexte de forte activité avec une production quotidienne de presque 2000 véhicules pour répondre au succès des nouveaux 3008 et 5008 qui viennent d'être lancés".

Le remontage de cette équipe de VSD qui vient d'être gelé devait permettre à l'usine de Doubs de retrouver un niveau d'activité proche de celui d'avant le premier confinement.