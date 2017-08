PSA Sochaux : le recrutement des 1500 intérimaires est bouclé

Après des mois de recherche, PSA Sochaux a finalement bouclé son recrutement de 1500 intérimaires pour la mise en place d'une équipe de week-end pour la production de la 3008 et du nouvel Opel . Cette équipe entrera en service dès ce vendredi 1er septembre.

Les recherches ont été longues et difficiles mais ça y est : PSA Sochaux a ses 1500 intérimaires pour son équipe de week-end. La campagne de recrutement avait été lancée au printemps dernier. Il reste seulement quelques dizaine de postes à pourvoir mais c'est en cours. Il s'agit pour l'usine du Pays de Montbéliard d'augmenter la production de la Peugeot 3008 et du nouvel Opel Grandland X.

Un recrutement bien au-delà du Pays de Montbéliard

Le pari était loin d'être gagné. Encore au début de l'été, l'usine se demandait s'il elle y parviendrait. Mais les agences d'intérim, en lien avec Pôle Emploi et les services de l'Etat ont élargi les recherches au-delà du Pays de Montbéliard, du Nord au Sud de la France et même à l'étranger. Au total, l'usine de Sochaux devrait compter une petite centaine d'intérimaires étrangers, dont une soixantaine de Portugais et d'Espagnols.

"Il a fallu élargir parce qu'on avait du mal à trouver, malgré le taux de chômage dans le Pays de Montbéliard, les compétences dont on avait besoin même si on proposait de la formation. Mais malgré tout, la majeure partie de l'effectif recruté vient du Pays de Montbéliard", explique Pierre Long, le directeur des ressources humaines de l'usine PSA de Sochaux. "60 à 70% des personnes recrutées sont en insertion. Ce contrat permet de les ramener vers l'emploi, en leur proposant une formation adaptée."

On espère les garder à Sochaux

Les contrats sont de 18 mois en moyenne, avec un temps de travail de 28 heures en trois vacations, vendredi, samedi et dimanche. "On espère fidéliser, ces intérimaires, poursuit Pierre Long. Cela va dépendre de la durée de vie de cette équipe de week-end que j'ignore pour le moment, mais vu la difficulté qu'on a eu à les recruter et la formation qu'on leur a donnée, l'objectif c'est de les garder chez nous."

L'équipe de VSD mobilise un millier de personnes. Les 500 autres doivent répondre au besoin de turn-over habituel de l'usine.

Cette nouvelle équipe de week-end prendra son service ce vendredi 1er septembre à 13h12 à mi-cadence pour atteindre une pleine cadence le 15 septembre.