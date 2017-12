La direction de PSA Sochaux a fait le point sur les perspectives à moyen terme en comité d'entreprise ce jeudi. Elle annonce une production record pour l'an prochain et confirme l'arrivée d'un nouveau modèle.

Sochaux, France

PSA Sochaux voit l'avenir en rose. La direction a dévoilé ce jeudi en comité d'entreprise ses perspectives à l'horizon 2022.

Une production historique en 2018

Elle annonce une production record pour 2018 à 500 000 véhicules pour les Peugeot 308 et 3008, l'Opel Grandland X et la DS 5, contre 425 000 en 2017, un chiffre déjà en hausse de 20% par rapport à 2016. Cette croissance s'explique principalement par le succès de la Peugeot 3008 selon la direction. Pour faire face, l'usine a constitué une équipe de nuit, puis une équipe de week-end, au printemps et en septembre dernier.

Pour la suite, l'usine de Sochaux table sur une production annuelle d'au moins 400 000 véhicules par an.

La direction a aussi confirmé l'arrivée d'un nouveau véhicule en production pour 2020 ou 2021. Les travaux pour le nouveau montage devraient débuter en 2020.

Le syndicat Force Ouvrière salue de bonnes mais appelle toujours la direction à des embauches en CDI.