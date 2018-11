PSA Sochaux victime du mouvement des gilets jaunes

Sochaux

A Sochaux, PSA fait les frais du mouvement des gilets jaunes. Des pièces sont bloquées dans la région de Bordeaux. La direction a donc décidé du suspendre la production ce mercredi après-midi, sur les deux systèmes, celui qui produit la 308 et celui qui produit, entre autres, la 3008.

Les tournées du soir et de ce jeudi matin restent incertaines. La direction fera un point via le numéro vert d'information des salariés ce mercredi à 17h30 pour ceux qui travaillent la nuit, et à 19h pour ceux qui travaillent le matin.

Hier une quinzaine de gilets jaunes ont tenté de bloquer les entrées du site PSA de Sochaux. Ils ont été délogés par les forces de l'ordre. Ils ont finalement filtré le rond-point du Quick de Montbéliard, juste en face de l'usine.

Usine PSA de Sochaux sous bonne garde. Les #GiletsJaunes sont tenus a distance, pour éviter tout blocage. pic.twitter.com/bfMFDAHklY — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) November 20, 2018

Le numéro vert d'information des salariés de PSA Sochaux : 0 800 88 77 69