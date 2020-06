"PSA va revenir sur sa décision de faire venir des salariés polonais à Hordain" assure Bercy

Le site PSA à Hordain, entre Cambrai et Valenciennes, ne devrait finalement pas voir arriver d'ouvriers polonais et espagnols. La nouvelle avait entraîné de vives critiques jusqu'au gouvernement. Muriel Pénicaud et Bruno Le Maire, respectivement ministres du Travail et de l'Économie, avaient enjoint le groupe à embaucher plutôt des intérimaires.

Ce samedi après-midi, Bercy confirme auprès de l'AFP que le constructeur automobile va finalement "revenir sur sa décision de faire venir en France certains de ses ouvriers polonais pour renforcer ses équipes du site d'Hordain". Le patron de PSA, Carlos Tavares, "s'y est engagé".