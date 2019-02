PSA vise 215 départs volontaires en Franche-Comté pour l'année 2019

Sochaux, France

Outre le transfert d'activité du site d'Hérimoncourt vers celui de Vesoul, le comité central d'entreprise de mercredi a également entériné le plan de départs volontaire sur les différents sites de PSA pour l'année 2019. En Franche-Comté, le groupe automobile vise 215 départs d'ici la fin de l'année : 168 à Sochaux et Belchamp, 20 à Hérimoncourt, 17 à Vesoul et 10 à Bessoncourt (des chiffres qui ne prennent pas en compte les congés séniors). C'est un peu moins que l'an dernier.

Il faut faire attention à ceux qui restent (CFE-CGC)

Pour le syndicat CFE-CGC, il faut surtout faire attention à ceux qui restent. "Il faut qu'il y ait une juste répartition des charges dans les services et surtout pas de désorganisations. Nous veillerons à cela" explique Laurent Oechsell, un des élus du syndicat de cadres. Olivier Laurent, autre membre de la CFE-CGC, ajoute: " Il faut être vigilant aussi par rapport aux conseils qu'on peut donner aux gens dans la gestion de leur carrière. Certains voient ses départs volontaires comme une fuite par rapport à un mal être au travail, et n'ont pas assez réfléchi à l'après. Il y a parfois un creux et des dépressions".

Des embauches prévues également

Du côté de Force Ouvrière, on est pas contre, non plus, le dispositif, à condition qu'il y ait des embauches en face. "Il faudra aussi qu'on se remette autour de la table l'année prochaine pour une vraie vision, une vraie gestion des emplois et des compétences en prévision, notamment, de l'arrivée de l'électrique" explique Eric Peultier, élu FO à Sochaux.

Sur toute la France PSA prévoit 1 900 départs volontaires pour 1 400 embauches.