PSE : grève illimitée chez Tornier à Monbonnot, le numéro 1 mondial de la prothèse d'épaule

Depuis le 5 février, les salariés de l'entreprise Tornier, à Montbonnot, sont en grève illimitée. Ils ont été rachetés plus de 5 milliards d'euros par l'américain Stryker qui a aussitôt déclenché un PSE et les négociations sont tendues. Un climat que cette entreprise, familiale à l'origine mais devenue numéro un mondial de la prothèse d'épaule, n'a jamais connu auparavant. Christophe Chatain est délégué du personnel, membre du CSE et secrétaire du CSSCT (ex-CHSCT). Il était l'invité de Nicolas Crozel dans la Nouvelle Eco, sur France Bleu Isère, ce mardi 9 février 2021.

-Christophe Chatain, vous êtes en train de vivre dans votre entreprise de Montbonnot, la société Tornier, une sorte d'OPA hostile. L'américain Stryker qui vous a racheté veut supprimer 150 postes sur les 450 que compte l'entreprise qui est numéro un mondial de la prothèse d'épaule. Vous êtes donc mobilisés ?

Un PSE, cela veut dire plan de sauvegarde de l'emploi, mais, paradoxalement, on supprime 150 emplois ! Ca fait un tiers de l'effectif. Alors, la direction nuance en disant 93 licenciements secs et un peu plus de 70 transferts, sur la partie Stryker France qui est une structure commerciale. Ce sont surtout les métiers dans la comptabilité, le marketing, la logistique, l'informatique qui sont concernés. La production n'est pas touchée pour l'instant.

-C'est cela, la R et D, recherche et développement, ainsi que la production restent à Montbonnot ?

Oui, mais il y a encore des points à éclaircir, notamment autour de la R et D, car Stryker a des grosses structures en Inde. Donc cela crée de l'inquiétude et la direction ne clarifie pas du tout ses postions là-dessus.

-Ce que vous vivez, d'autres entreprises le vivent un peu partout dans le monde, c'est le "petit" qui se fait manger par le "gros" ?

Oui, c'est cela. Ils ne maitrisent pas la communication, ni une organisation de transition, ce qui fait que le personnel ne sait pas où il va et cela a un impact sur les risques psycho-sociaux. On s'attendait à ce rachat de Tornier par Stryker qui a déboursé un peu plus de 5 milliards d'euros ! Cela ne s'est pas fait à la va-vite mais on est surpris par l'ampleur du PSE.

-Vous avez voté la grève illimitée depuis vendredi dernier. Quel est l'état d'esprit à Montbonnot ?

Le personnel n'a plus du tout confiance dans la direction. Stryker a tout détruit de l'ambiance qui régnait dans cette entreprise depuis 30 ans ! Eux, en l'espace d'un mois, ils arrivent et ils mettent tout par terre!

-Vous arrivez à mobiliser tout le monde ?

C'est vrai que chez nous, la culture syndicale n'est pas très développée. On n'a jamais connu de mouvements de grève. On est une entreprise du secteur médical qui a beaucoup d'avantages sociaux, donc, avant, on n'avait pas vraiment de raisons de faire grève! Les plus motivés sont ceux qui sont visés par le PSE, mais globalement les gens ont peur.

-Vous essayez avant tout de sauver des emplois ou des conditions de départ acceptables ?

Un peu les deux. Après, on pourra peut-être sauver quelques emplois, mais on veut surtout trouver des conditions de départ correctes. On a bien conscience que la fusion des deux entreprises, cela entraine la mutualisation des moyens et des postes et donc des suppressions. Mais, en revanche, pour l'instant, les conditions financières proposées par la direction pour ceux qui partent ne sont pas acceptables. Surtout pas en rapport avec les moyens financiers du groupe!

-Comment les choses vont-elles se passer à présent ?

Vendredi dernier, on a réussi à mobiliser pas mal de monde, devant l'entreprise. Hier, les gens étaient en grève mais sont restés chez eux. Cet après-midi, on espère avoir un peu de monde car les négociations reprennent sur le site de Montbonnot.